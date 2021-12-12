Состояние основателя Oracle за сутки увеличилось на $15 млрд

Основатель Oracle Ларри Эллисон за день разбогател на $15 млрд на фоне роста акций его компании. Теперь миллиардер занимает пятую строчку рейтинга Forbes, обогнав основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина.
В четверг производитель ПО Oracle опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2021 года, согласно которой выручка компании выросла на 6% до $10,25 млрд.
На фоне публикации финансовых результатов акции техгиганта за пятницу подскочили на 16% — сейчас стоимость одной бумаги превышает $100.
Как сообщает Forbes USA, после этого капитал председателя правления Oracle вырос на $15 млрд и достиг $135,7 млрд. Эллисон обогнал в списке Forbes основателей Google Ларри Пейджа ($126,3 млрд) и Сергея Брина ($121,7). Сейчас глава Oracle является пятым богатейшим бизнесменом мира.
Ларри Эллисон был одним из основателей Oracle в 1977 году. До 2014 года он занимал пост генерального директора компании, после чего стал председателем правления и главным техническим директором Oracle. Эллисону принадлежат 35% компании.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Forbes назвал 10 самых дорогих и выгодных франшиз в России
- 2 Forbes впервые составил рейтинг лучших вузов России «с предпринимательской жилкой»
- 3 Forbes назвал 100 самых дорогих мировых брендов в 2018 году
- 4 Forbes назвал 10 миллиардеров России с наибольшими доходами
- 5 Forbes назвал 20 самых дорогих компаний рунета 2018 года
ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря 2021
13 декабря 2021
13 декабря 2021
14 декабря 2021