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Состояние основателя Oracle за сутки увеличилось на $15 млрд

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Основатель Oracle Ларри Эллисон за день разбогател на $15 млрд на фоне роста акций его компании. Теперь миллиардер занимает пятую строчку рейтинга Forbes, обогнав основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина.

Состояние основателя Oracle за сутки увеличилось на $15 млрд

В четверг производитель ПО Oracle опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2021 года, согласно которой выручка компании выросла на 6% до $10,25 млрд. 

На фоне публикации финансовых результатов акции техгиганта за пятницу подскочили на 16% — сейчас стоимость одной бумаги превышает $100.

Как сообщает Forbes USA, после этого капитал председателя правления Oracle вырос на $15 млрд и достиг $135,7 млрд. Эллисон обогнал в списке Forbes основателей Google Ларри Пейджа ($126,3 млрд) и Сергея Брина ($121,7). Сейчас глава Oracle является пятым богатейшим бизнесменом мира.

Ларри Эллисон был одним из основателей Oracle в 1977 году. До 2014 года он занимал пост генерального директора компании, после чего стал председателем правления и главным техническим директором Oracle. Эллисону принадлежат 35% компании.

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Фото: drserg / Shutterstock

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