Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Исследователь безопасности Алон Галь обнаружил на хакерском форуме набор персональных данных. Изучая детали, он нашел информацию о 533 миллионах пользователей Facebook, пишет Business Insider.

Среди данных — номера телефонов, даты рождения, адреса электронной почты и местоположения, а также другая информация. Данные около 32 миллионов пользователей принадлежат пользователям из США, 11 миллионов — из Великобритании, еще 6 миллионов — из Индии.

Хакеры могли воспользоваться уязвимостью, которую Facebook исправил в августе 2019 года. Они могли обнаружить информацию, которую соцсеть содержала до исправления.

Алон Галь отметил, что социальная сеть могла бы уведомлять затронутых уязвимостью пользователей о том, что на компанию оказывается давление. Это помогло бы пользователям отслеживать возможные спам-звонки и мошенничество.

Ранее представили Facebook обещали предпринять жесткие меры против массового сбора данных. Это произошло после того как Cambridge Analytica в нарушение условий обслуживания Facebook изучила данные 80 миллионов пользователей для использования в политической таргетированной рекламе на американских выборах 2016 года.

Фото: Derick Hudson / Shutterstock