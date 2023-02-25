Марк Цукерберг предоставит открытый доступ к ИИ-модели LLaMA для борьбы с токсичностью ботов

Компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) для стимулирования всеобщих исследований откроет доступ к своей генеративной модели ИИ под названием LLaMA, чтобы у всего сообщества — ученых, разработчиков, бизнеса — была возможность изучить специфику чат-ботов как «важной, быстро меняющейся области» и побороть их «предвзятость, токсичность и потенциал для публикации дезинформации».

Business Insider напоминает, что ранее технический директор OpenAI признал подводные камни своего инструмента, заявив в интервью Time, что ChatGPT «может выдумывать факты».

Microsoft также сообщала, что ее чат-бот Bing, работающий на той же технологии OpenAI, «может допускать ошибки» и давать пользователям «странные, неточные и агрессивные ответы».

Согласно сообщению Meta в официальном блоге, компания считает необходимым «провести еще больше исследований», чтобы «устранить риски предвзятости, токсичных комментариев и галлюцинаций в больших языковых моделях».

В своем обращении Марк Цукерберг противопоставляет «большие языковые модели» и, хотя его разработка тоже расшифровывается как Large Language Model Meta AI (Большая языковая модель Meta AI).

Он акцентирует внимание на том, что LLaMA меньше по размеру и более производительная. К тому же будет доступна для исследований, чего не скажешь о крупных моделях.

«Меньшие, более производительные модели, такие как LLaMA, позволяют членам исследовательского сообщества ИИ, у которых нет доступа к большей части информации о крупных разработках, изучать эти модели, еще больше демократизируя доступ в этой важной, быстро меняющейся области», — подчеркивает компания.

Известно также, что Google все еще тестирует своего собственного ИИ-бота Bard, чтобы открыть его для пользователей.

Технические эксперты говорят, что внедрение такой технологии крупными корпорациями может сигнализировать о переходе к чат-ботам непосредственно в бизнес-процессах, а также в скором появлении множества вариаций подобных инструментов в широком доступе для всех желающих.

Фото на обложке: Unsplash