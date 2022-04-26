RB.RU и «Логомашина» снова предлагают логотипы за комментарии: акция 26-27 апреля

26-27 апреля RB.RU и петербургская студия дизайна «Логомашина» проведут совместную акцию — дизайнеры студии разработают логотипы в ответ на комментарии читателей канала RB.RU в Telegram.

Как получить бесплатный логотип? Правила почти такие же, как и в прошлом году:

Переходите на канал RB.RU в Telegram: по этой ссылке должен открыться пост про акцию. Расскажите в комментариях под постом о своем проекте: название, сфера и чем он уникален. Не забудьте прикрепить к описанию старый лого — если есть, конечно.

27 апреля команда «Логомашины» выберет понравившиеся проекты и сделает им быстрые логотипы. Готовый результат дизайнеры пришлют прямо в ответ на ваш комментарий в канале RB.RU.

Чем подробнее и интереснее вы расскажете про свой проект, тем выше шанс, что именно ему захотят сделать лого. Итогами поделимся 28 апреля.

Но это еще не все: команда «Логомашины» подготовила специальную страницу, где любая компания может оставить заявку на ревью существующего логотипа. Дизайнеры бесплатно дадут всем желающим советы, как можно исправить логотип проекта.

А вот как прошла предыдущая акция. RB.RU тоже получил свой вариант логотипа: