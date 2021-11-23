Миллиардеры Михельсон, Тимченко, Керимов и Тиньков потеряли по $500 млн из-за распродажи на фондовом рынке

Российские миллиардеры Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов и Олег Тиньков потеряли совокупно более чем $2 млрд из-за распродажи на фондовом рынке 22 ноября. Больше всего потеряли Керимов и семья — $795 млн, меньше всех — $507 млн — Тимченко.

Потери Михельсона и Тинькова — $573 млн и $519 млн соответственно. Позже рынок отыграл часть потерь миллиардеров, сообщил Forbes.

Российский рынок в понедельник резко упал: на минимуме дня индекс Московской биржи снизился относительно пятницы на 3,5% и индекс РТС на 5,5% в моменте. Индекс Мосбиржи в оснвоном начал снижаться с 19 октября, при этом 19 ноября он сократился более чем на 100 пунктов за день. Индекс РТС в основном падает с 27 октября.

Эксперты назвали РБК в числе причин распродажи на фондовом рынке рост геополитических рисков для России, перемену настроений на рынке нефти и ситуацию вокруг облигаций «Роснано».

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