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IPO предпочтительнее: Discord отказался от слияния с Microsoft

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Microsoft Corp. и компания Discord Inc., развивающая собственный мессенджер, отказались продолжать переговоры о слиянии. Ранее Microsoft оценивал Discord в $12 млрд.

IPO предпочтительнее: Discord отказался от слияния с Microsoft

Помимо Microsoft, заинтересованность в покупке Discord выражала Twitter Inc, а также другие компании, сообщают источники Bloomberg. При этом Discord оценивался ими дороже: были названы суммы в $15 и $18 млрд.

Представители Microsoft, Twitter и Discord отказались от комментариев.

В конце марта сообщалось, что наряду со слиянием с Microsoft Discord рассматривал вариант с IPO: по данным Bloomberg, сейчас компания сконцентрируется именно на публичном размещении акций.

Мессенджер Discord популярен среди геймеров и студентов: сервис позволяет бесплатно общаться с помощью видео, голоса и текста, а также предлагает подписку для улучшения качества связи. Аудитория Discord составляет свыше 100 млн человек в мире.

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Фото: dimarik / Depositphotos.

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