IPO предпочтительнее: Discord отказался от слияния с Microsoft

Microsoft Corp. и компания Discord Inc., развивающая собственный мессенджер, отказались продолжать переговоры о слиянии. Ранее Microsoft оценивал Discord в $12 млрд.
Помимо Microsoft, заинтересованность в покупке Discord выражала Twitter Inc, а также другие компании, сообщают источники Bloomberg. При этом Discord оценивался ими дороже: были названы суммы в $15 и $18 млрд.
Представители Microsoft, Twitter и Discord отказались от комментариев.
В конце марта сообщалось, что наряду со слиянием с Microsoft Discord рассматривал вариант с IPO: по данным Bloomberg, сейчас компания сконцентрируется именно на публичном размещении акций.
Мессенджер Discord популярен среди геймеров и студентов: сервис позволяет бесплатно общаться с помощью видео, голоса и текста, а также предлагает подписку для улучшения качества связи. Аудитория Discord составляет свыше 100 млн человек в мире.
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Фото: dimarik / Depositphotos.
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