Людей на складе не будет: бизнес массово переходит на логистику без человека

«Робот-грузчик» уже не футуризм, а строка в бюджете

Сценарии внедрения разнообразны: перемещение палет, сборка заказов, внутренняя логистика, отгрузка. AMR (autonomous mobile robots) — это автономные мобильные роботы, которые двигаются без оператора и сами ориентируются в пространстве. В условиях кадрового дефицита их уже воспринимают не как технологическую игрушку, а как системное решение: треть компаний называет автоматизацию способом закрыть дыры в штатке, ещё треть — возможностью снизить нагрузку на перегруженных сотрудников.

По данным исследования, 78% компаний уже собрали внутренние команды по робототехнике, а 43% запустят от 2 до 5 проектов с AMR до конца 2025 года.

Кто уже внедрил — показывает другим, как надо

Бизнес ориентируется на сильные кейсы:

– робот-депалетайзер с ИИ от «Яндекса» на складе «Северной звезды»;

– 95 мобильных AMR от Geek+ в сортировочном центре СДЭК.

Рынок готовится к тому, что новости о внедрении роботов будут выходить каждую неделю. И главное уже не «будут ли они», а «кто сделает это первым и масштабнее».

В сухом остатке

Склады больше не будут прежними — как и люди в них. Автоматизация перестала быть опцией и стала инфраструктурой. И да, кадровый голод решится. Но не для кадров.

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