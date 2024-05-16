«Магнит» возглавил бывший топ-менеджер «Русагро» и McKinsey

Бывший топ-менеджер «Русарго» и McKinsey Евгений Случевский назначен новым гендиректором «Магнита». На этом посту он сменит Анну Мелешину, которая продолжит работу в компании в качестве управляющего директора и члена правления. Об этом сообщается в Telegram-канале розничной сети.

Евгений Случевский работает в «Магните» с 2022 года. До назначения занимал позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу компании. На новом посту он будет отвечать за управление всей группы компаний «Магнит».

До прихода в «Магнит» Случевский курировал бизнес-направление по мясному производству в «Русагро». Еще ранее занимал позицию управляющего директора компании по производству и продаже продуктов питания «Интегра», а также работал в компании McKinsey&Company.

Фото на обложке: «Магнит»