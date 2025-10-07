В мессенджере МАХ можно подписать документы через «Госключ»

Пользователи мессенджера МАХ теперь могут самостоятельно подписывать договоры, обращения в суд и другие документы с помощью чат-бота «Госключ». Для этого достаточно иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и активный сертификат электронной подписи. Ранее функция была доступна только по инициативе компаний, которые направляли пользователям документы на подпись через мессенджер.

Как работает подписание документов

Чтобы подписать документ, пользователю нужно найти чат-бот «Госключ» в поиске мессенджера и пройти авторизацию через «Госуслуги». Затем можно загрузить файлы, выбрать тип электронной подписи — усиленную или простую — и подтвердить операцию. После завершения процесса документ с мобильной электронной подписью автоматически сохраняется в чате.

Если приложение «Госключ» не установлено, МАХ предложит перейти в магазин приложений и скачать его. При первом запуске сервис предложит получить нужные сертификаты электронной подписи — это займёт несколько минут. Таким образом, весь процесс от загрузки документа до подписания происходит без выхода из мессенджера.

От корпоративного инструмента — к массовому сервису

До августа подписание документов через МАХ было доступно только по инициативе компаний, которые направляли клиенту файл на подписание через ссылку для запуска «Госключа». Теперь механизм работает и в обратную сторону: пользователи сами могут создавать, подписывать и отправлять документы собеседникам.

Интеграция с «Госключом» делает МАХ одним из первых мессенджеров в России, поддерживающих мобильную электронную подпись. Это логичный шаг в развитии мессенджера, который недавно достиг отметки в 40 млн пользователей. Это расширяет сценарии использования приложения — теперь оно может служить не только средством общения, но и инструментом для юридически значимого документооборота.

Контекст

«Госключ» — федеральный сервис мобильной электронной подписи, который позволяет гражданам подписывать документы в электронном виде без необходимости использовать физические ключи или токены. Технология используется в «Госуслугах», а теперь — и в сторонних сервисах, интегрированных с платформой. Благодаря единой архитектуре госуслуг, сервис можно подключать к любым приложениям и сайтам, обеспечивая юридическую силу электронных документов.