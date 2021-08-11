Mail.ru Group дополнительно инвестирует в «AliExpress Россия» $60,3 млн. Совет директоров компании одобрил участие холднга в раунде финансирования, говорится в сообщении Mail.ru Group.

«Компания предоставила "AliExpress Россия" $60,3 млн в обмен на дополнительные акции СП, выпущенные в рамках новой эмиссии. Ожидается, что акции будут зарегистрированы в ближайшие дни», — отмечает Mail.ru Group.

На данный момент Mail.ru Group владеет 15% экономической и 17,6% голосующей доли в активе. После завершения раунда, которое планируется в четвертом квартале 2021 года, значительных изменений в долях компании не ожидается.

Как ожидается, инвестиции позволят ускорить рост «AliExpress Россия» на локальном рынке. Также они помогут сохранить ведущие позиции в сфере трансграничной электронной торговли в России и реализовать планы по развитию компании.

Дополнительные средства в первую очередь будут направлены на развитие логистики, расширение категорий, а также на повышение уровня обслуживания и улучшение клиентского опыта.

В раунде инвестиций будет участвовать и «ряд других акционеров» «AliExpress Россия», отметила Mail.ru Group. В компании не уточнили, кто конкретно.

«AliExpress Россия» в 2019 году создали китайская Alibaba Group, «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 6 августа также стало известно, что «Мегафон» полностью вышел из капитала «AliExpress Россия», продав 24 млн акций компании (примерно 24,3% доли) структуре своего акционера — USM International миллиардера Алишера Усманова. Сумма сделки не раскрывалась.

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Фото: Mail.ru Group