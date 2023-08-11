Google начала блокировать Google Workspace, производитель комплектующих Magna продал активы в РФ: 11 августа

Анастасия Марьина
Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace ряду российских компаний, производитель комплектующих для автопрома Magna продал российские активы за $15 млн — собираем главное для экономики и бизнеса 11 августа.
Google начала блокировать Google Workspace, производитель комплектующих Magna продал активы в РФ: 11 августаАнастасия Марьина
Мир
- Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т. д.) ряду российских компаний, которые попали под американские санкции.
Россия
- ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей. Служба запросила у крупнейших участников рынка информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения.
Бизнес
- Производитель комплектующих для автопрома Magna International в начале августа продал российские активы за $15 млн.
- Судостроительный завод Emperium (входит в Sitronics, подконтрольную АФК «Система») в Ленинградской области построит новую серию пассажирских прогулочных судов на электротяге «Москва 2.0». В серии будет 25–26 судов, каждое будет стоить около 300 млн рублей.
Сервисы
- Количество запросов контактов специалистов, предлагающих на сервисе объявлений Avito услуги по маркетингу, рекламе, созданию и продвижению сайтов, превысило 500 тыс. во втором квартале 2023 года. Представители сервиса отметили рост спроса на эти услуги, в том числе относительно периода, предшествовавшего началу спецоперации.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Чистая линия» начала выпуск мороженого под брендом PepsiCo, «VK Знакомства» не заменили Tinder: главное 10 августа
- 2 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 3 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
- 4 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
- 5 Финтех-бум. Что взрывной рост финтех-приложений значит для маркетологов?
ВОЗМОЖНОСТИ
15 августа 2023
15 августа 2023
15 августа 2023