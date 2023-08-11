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Google начала блокировать Google Workspace, производитель комплектующих Magna продал активы в РФ: 11 августа

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace ряду российских компаний, производитель комплектующих для автопрома Magna продал российские активы за $15 млн — собираем главное для экономики и бизнеса 11 августа.

Google начала блокировать Google Workspace, производитель комплектующих Magna продал активы в РФ: 11 августа

Мир

  • Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т. д.) ряду российских компаний, которые попали под американские санкции. 

Россия

  • ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей. Служба запросила у крупнейших участников рынка информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения.

Бизнес

  • Производитель комплектующих для автопрома Magna International в начале августа продал российские активы за $15 млн. 
  • Судостроительный завод Emperium (входит в Sitronics, подконтрольную АФК «Система») в Ленинградской области построит новую серию пассажирских прогулочных судов на электротяге «Москва 2.0». В серии будет 25–26 судов, каждое будет стоить около 300 млн рублей.

Сервисы

  • Количество запросов контактов специалистов, предлагающих на сервисе объявлений Avito услуги по маркетингу, рекламе, созданию и продвижению сайтов, превысило 500 тыс. во втором квартале 2023 года. Представители сервиса отметили рост спроса на эти услуги, в том числе относительно периода, предшествовавшего началу спецоперации.

Фото на обложке: Unsplash

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