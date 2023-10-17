La Datcha стала птицефермой, операторы начали маркировать входящие звонки от компаний — главное 17 октября

Анастасия Марьина
Бывшая вилла Олега Тинькова сменила владельца, сотовые операторы начали маркировать входящие звонки от компаний, аналитики зафиксировали рост спроса малого бизнеса на услуги по работе с маркетплейсами — собираем главные новости для бизнеса 17 октября.
La Datcha стала птицефермой, операторы начали маркировать входящие звонки от компаний — главное 17 октябряАнастасия Марьина
- Птицефабрика «Акашевская» стала новым владельцем компании «Ла дача Астрахань», на балансе которой находится построенная Олегом Тиньковым вилла «Волга дача» в селе Вышка Астраханской области, узнал «Ъ».
- Банк «Точка» приобрел разработчика софта для продавцов на маркетплейсах, узнали «Ведомости». Эксперты оценивают сумму сделки в 200–500 млн рублей.
- Операторы связи начали маркировать входящие звонки от компаний — теперь абонент сможет сразу узнать даже цель звонка, пишет РБК.
- Минпромторг предложил продлить упрощенный ввоз электроники из-за рубежа. Речь идет о пользовательском и корпоративном оборудовании, узнали «Ведомости».
- Рекрутеры назвали три главных тренда, которые определят развитие рынка труда в России. Это гибридный формат работы, требования к условиям труда и непрерывное обучение персонала.
- Малый бизнес стал активнее обращаться за услугами помощников для работы с маркетплейсами. Так, спрос на услуги по доставке товаров до маркетплейсов за последний месяц по всей стране вырос сразу в 2,5 раза.
- ФАС заинтересовалась блокировкой пассажиров «Яндекс.Такси», пишет газета «Ведомости». Но эксперты считают, что «Яндексу» за это вряд ли грозит даже штраф.
Фото на обложке: Unsplash
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