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La Datcha стала птицефермой, операторы начали маркировать входящие звонки от компаний — главное 17 октября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Бывшая вилла Олега Тинькова сменила владельца, сотовые операторы начали маркировать входящие звонки от компаний, аналитики зафиксировали рост спроса малого бизнеса на услуги по работе с маркетплейсами — собираем главные новости для бизнеса 17 октября. 

La Datcha стала птицефермой, операторы начали маркировать входящие звонки от компаний — главное 17 октября
  • Птицефабрика «Акашевская» стала новым владельцем компании «Ла дача Астрахань», на балансе которой находится построенная Олегом Тиньковым вилла «Волга дача» в селе Вышка Астраханской области, узнал «Ъ». 
  • Банк «Точка» приобрел разработчика софта для продавцов на маркетплейсах, узнали «Ведомости».  Эксперты оценивают сумму сделки в 200–500 млн рублей.
  • Операторы связи начали маркировать входящие звонки от компаний — теперь абонент сможет сразу узнать даже цель звонка, пишет РБК.
  • Минпромторг предложил продлить упрощенный ввоз электроники из-за рубежа. Речь идет о пользовательском и корпоративном оборудовании, узнали «Ведомости». 
  • Рекрутеры назвали три главных тренда, которые определят развитие рынка труда в России. Это гибридный формат работы, требования к условиям труда и непрерывное обучение персонала. 
  • Малый бизнес стал активнее обращаться за услугами помощников для работы с маркетплейсами. Так, спрос на услуги по доставке товаров до маркетплейсов за последний месяц по всей стране вырос сразу в 2,5 раза. 
  • ФАС заинтересовалась блокировкой пассажиров «Яндекс.Такси», пишет газета «Ведомости». Но эксперты считают, что «Яндексу» за это вряд ли грозит даже штраф.

Фото на обложке: Unsplash

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