Apple приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay, Moody’s отзывает рейтинги всех российских компаний вслед за Fitch и S&P — рассказываем о главных событиях для бизнеса на фоне 30-го дня военной спецоперации на Украине. Сводка дополняется в течение дня.

Apple Pay без «Мира», компании без Moody’s: главные новости на фоне 30-го дня спецоперации на Украине