Apple Pay без «Мира», компании без Moody’s: главные новости на фоне 30-го дня спецоперации на Украине

Apple приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay, Moody’s отзывает рейтинги всех российских компаний вслед за Fitch и S&P — рассказываем о главных событиях для бизнеса на фоне 30-го дня военной спецоперации на Украине. Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 25 марта рассказываем тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило, что отзовет рейтинги всех российских компаний. Аналогичное решение ранее также приняли Fitch и S&P. Все три агентства прекратили коммерческую деятельность на территории России.
Бизнес
- Банки начали выдавать кредиты бизнесу в юанях. В частности, для расчетов с контрагентами можно взять кредит в китайской национальной валюте по ставке 9,9% годовых в «СДМ-Банке».
- Каждая пятая российская компания на фоне кризиса сократила или отправила в простой сотрудников, однако массовых сокращений пока не наблюдается. Санкции в отношении России приводят к тому, что часть бизнеса теряет клиентов, поставщиков и выручку, а также вынужденно сокращает расходы.
Сервисы
- Apple приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay, сообщила Национальная система платежных карт. Накануне пользователи жаловались, что новые карты «Мир» не добавляются в Apple Pay, но старые еще работали.
Транспорт
- «Аэрофлот» запустил регулярные международные рейсов из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан — всего по 17 направлениям.
- Финские железные дороги VR приостановили движение поезда «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 28 марта на неопределенное время. Поезда «Аллегро» ходили между Санкт-Петербургом и Хельсинки ежедневно с декабря 2010 года. На фоне пандемии сообщение также было на время приостановлено.
Фото на обложке: Unsplash
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