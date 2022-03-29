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OBI возвращается в Россию, айтишники получают отсрочку от армии: главное для бизнеса 29 марта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Магазины OBI должны возобновить работу на следующей неделе, правительство определило, кто из IT-специалистов получит отсрочку от армии, а аналитики подсчитали убытки признанной экстремистской Meta после блокировки Facebook и Instagram. Собрали главные события на фоне 34-го дня военной спецоперации на Украине.

Главные новости к утру 29 марта собраны здесь.

OBI возвращается в Россию, айтишники получают отсрочку от армии: главное для бизнеса 29 марта

Власти

  • Молодые люди до 27 лет с высшим образованием и опытом работы в IT-компаниях не менее одного года получат право на отсрочку от службы в армии. Такие критерии определило правительство РФ.
  • Минтранс разработал законопроект о такси, который обязывает агрегаторы и таксопарки передавать все данные в режиме онлайн ФСБ.

Фондовый рынок

  • Бумаги VK показали рост в начале торгов на Московской бирже более чем на 40% после месячного перерыва. После этого Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона.

Бизнес

  • Число рабочих мест в российской экономике в 2022 году может сократиться на 2 млн, прогнозируют аналитики. Это приведет к тому, что уровень безработицы в стране вырастет до 7,1–7,8%.
  • Все 27 российских магазинов немецкой сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу на следующей неделе, сообщил начальник отдела закупок компании Максим Суравегин. Сейчас компания работает над устранением технического сбоя.
  • В начале февраля компаний с удаленным форматом работы было чуть более 50%. В марте число таких компаний сократилось вдвое, до 25%.

Интернет

  • VK и TikTok теперь стали самыми популярными площадками у российских блогеров.
  • В России из-за западных санкций появился новый способ мошенничества. Злоумышленники «продают» технику Apple, предлагают «посредничество» при оплате PlayStation, Youtube, Amazon Prime и т.д.
  • Признанная в России экстремистской организация Meta может потерять более $2 млрд в год из-за блокировки Facebook и Instagram, подсчитали аналитики.

Фото на обложке: Unsplash

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