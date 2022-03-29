Магазины OBI должны возобновить работу на следующей неделе, правительство определило, кто из IT-специалистов получит отсрочку от армии, а аналитики подсчитали убытки признанной экстремистской Meta после блокировки Facebook и Instagram. Собрали главные события на фоне 34-го дня военной спецоперации на Украине.

Главные новости к утру 29 марта собраны здесь.

OBI возвращается в Россию, айтишники получают отсрочку от армии: главное для бизнеса 29 марта