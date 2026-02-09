Максимальная цена квадратного метра в Москве — 10,6 млн ₽

В январе 2026 года максимальная цена квадратного метра в новостройках Москвы достигла 10,6 млн ₽. Согласно исследованию риелторской компании «Метриум», такой уровень стоимости зафиксирован в высокобюджетном сегменте — это максимум за всю историю рынка. За год предельные цены в новостройках столицы выросли на 25%.

Пентхаус у Остоженки в Москве стал самым дорогим объектом рынка

По данным «Метриума», за 2025 год именно высокобюджетный сегмент показал наибольший прирост максимальных цен. Показатель увеличился на 25% — с 8,5 млн ₽ в январе 2025 года до 10,6 млн ₽ в январе 2026-го.

Объект с самой высокой удельной ценой — пентхаус в клубном доме «Обыденский №1» от Sminex, расположенный в 150 метрах от храма Христа Спасителя. В январе 2026 года его стоимость составила 3,7 млрд ₽ при цене 10,6 млн ₽ за кв. м и площади 349 кв. м. Годом ранее максимальная цена в высокобюджетном сегменте составляла 8,5 млн ₽ за кв. м.

Директор департамента аналитики и продукта ГК ФСК Ксения Цаплина отметила, что верхняя планка цен в жилых проектах формируется за счёт ограниченного числа уникальных лотов. Речь идёт прежде всего о квартирах на верхних этажах с нестандартными планировками, панорамными видами и дополнительными опциями. По её словам, такие объекты являются дефицитными и изначально ограничены архитектурными решениями проекта.

Рынок зафиксировал рост максимальных цен сразу в двух сегментах

Рекорды зафиксированы в массовом сегменте. В продаже появилась квартира с ценой 1,12 млн ₽ за кв. м — на 53% выше, чем в январе 2025 года, когда максимум составлял 733 тыс. ₽.

Максимальные цены в сегменте:

ЖК «Level Звенигородская» (Level Group) — 1,12 млн ₽ за кв. м;





ЖК «Level Мичуринский» (Level Group) — 989 тыс. ₽ за кв. м;





ЖК «Матвеевский парк» (ПИК) — 852 тыс. ₽ за кв. м.

В бизнес-классе максимальная цена квадратного метра в январе 2026 года достигла 1,53 млн ₽, что на 21% выше, чем годом ранее (1,26 млн ₽).

Максимальные цены в сегменте:

ЖК «Остров» («Донстрой») — 1,53 млн ₽ за кв. м;





ЖК Indy Towers (группа «Аквилон») — 1,41 млн ₽ за кв. м;





ЖК Amber City (ГК ФСК) — 1,28 млн ₽ за кв. м.

В премиум-классе показатель снизился на 39%

В премиум-классе максимальные ценовые ожидания застройщиков за год сократились. В январе 2026 года самый дорогой квадратный метр предлагался за 2,43 млн ₽ против 3,95 млн ₽ в январе 2025-го.

Максимальные цены отмечены в ЖК Nova от ГК «Самолет», комплексе «Звезды Арбата» от «Балтийской строительной компании» и ЖК Kings & Sons от October Group.

Максимальная цена зависит от структуры предложения

Динамика максимальной цены квадратного метра напрямую связана со структурой предложения на рынке, пояснил член совета директоров «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов. По его словам, показатель растёт, когда в продаже появляется новый самый дорогой объект, и может снижаться, если такой лот выкупают или снимают с экспозиции.

Эксперт подчеркнул, что для оценки ситуации важно учитывать ретроспективу. Если максимальная цена на рынке долгое время остаётся стабильной или снижается, это означает, что застройщики скептически оценивают возможность появления покупателей с самыми крупными бюджетами. Устойчивый рост показателя, напротив, отражает оптимизм девелоперов и их уверенность в наличии спроса на самые дорогие объекты.