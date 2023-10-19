Топ-20 рекламодателей нарастили бюджеты на продвижение в несколько раз, «Магнит» договорился о покупке KazanExpress у AliExpress и основателей — собираем главное для бизнеса и экономики 19 октября.

Рекламодатели кратно увеличили расходы на офлайн-рекламу, «Магнит» договорился купить KazanExpress: день 603