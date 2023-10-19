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Рекламодатели кратно увеличили расходы на офлайн-рекламу, «Магнит» договорился купить KazanExpress: день 603

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Топ-20 рекламодателей нарастили бюджеты на продвижение в несколько раз, «Магнит» договорился о покупке KazanExpress у AliExpress и основателей — собираем главное для бизнеса и экономики 19 октября.

Рекламодатели кратно увеличили расходы на офлайн-рекламу, «Магнит» договорился купить KazanExpress: день 603
  • Топ-20 рекламодателей в России в несколько раз увеличили расходы на офлайн-рекламу (телевидение, наружная реклама, радио и пресса) за восемь месяцев 2023 года. Больше всего — «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», «Вкусно — и точка» и VK, пишет РБК.
  • «Магнит» купит маркетплейс KazanExpress и запустит на его базе собственный — под брендом «Магнит Маркет».
  • Средний чек по затратам на чаевые в России вырос на 20% за девять месяцев 2023 года. Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, проанализировал «Чек Индекс».
  • С импортеров иностранного IT-оборудования, имеющего российские аналоги, планируется взимать утильсбор на поддержку отечественных производителей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Фото на обложке: Unsplash

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