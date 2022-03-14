RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: рассказываем об ужесточении санкций США и Франции против России, отмене торгов на фондовом рынке, приостановке бизнеса Ricoh, блокировке Instagram и другое.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 14 марта