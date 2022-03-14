Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 14 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: рассказываем об ужесточении санкций США и Франции против России, отмене торгов на фондовом рынке, приостановке бизнеса Ricoh, блокировке Instagram и другое.
О главных событиях 13 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились ужесточить санкции против России.
- Австралия вслед за США и Британией ввела персональные санкции — заморозка активов и запрет на въезд — против 33 российских магнатов и их ближайших родственников.
- ЕС обсуждает введение персональных санкций против Романа Абрамовича и еще 14 человек. Кроме того, рассматриваются санкции против российских госпредприятий, в том числе в сферах авиа- и судостроения, дополнительные ограничения банковского сектора, запрет на импорт железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестпроекты в России и на экспорт «предметов роскоши».
Банки и фондовый рынок
- Власти Багамских островов приказали своим финансовым институтам прекратить все транзакции с российскими и багамскими физическими и юридическими лицами, которые подпали под западные санкции.
- Мосбиржа закрыта. Валютные торги начнутся 14 марта в 10:00 мск, торгов на фондовом рынке не будет до 18 марта, с учетом выходных — до 21 марта .
Бизнес
- Японская компания Ricoh, специализирующаяся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, решила приостановить поставки в Россию.
- Крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи, компания HMM, приостановит доставку грузов в Россию по двум маршрутам.
- ASUS может рассмотреть возможность «эвакуации работников и бизнеса из России», заявила министр экономики Тайваня.
Транспорт
- Южнокорейская авиакомпания Korean Air отменила все рейсы по направлению Владивосток — Сеул до мая, другой авиаперевозчик Air Busan приостановил продажу билетов на рейсы по этому же маршруту.
- Авиакомпании России продолжили полеты с приостановленными сертификатами летной годности. Полеты пока приостановили только чартерная Royal Flight и самолеты группы «Волга Днепр».
- «Аэрофлот» организует вывозные рейсы из Египта и Шри-Ланки 14 марта и 15 марта.
- Air Serbia сократит число рейсов в Москву после критики за увеличение количества полетов на фоне европейских санкций.
Сервисы
- Доступ к Instagram заблокирован на территории России. Ранее о блокировке ресурса в полночь 14 марта сообщили в Роскомнадзоре. Согласно заявлению ведомства, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.
- Storytel напомнил, что приложение доступно для действующих пользователей и можно продлить подписку. 4 марта сервис объявил о приостановке работы в России — он не будет приобретать контент и производить новый.
Фото на обложке: Panchenko Vladimir /
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