ChatGPT-4 в Telegram, падение стоимости Twitter, контроль G7 за криптоактивами: главное для бизнеса 26 марта

Telegram планирует внедрить ChatGPT-4, Маск признал двукратное падение стоимости Twitter, а страны G7 намерены ужесточить контроль за криптоактивами. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Мир
- Страны Большой семерки планируют продвигать вопрос необходимости ужесточения контроля за криптоактивами.
- Замминистра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ник Мангвана призвал россиян не верить стереотипам об Африке и не бояться приезжать в Зимбабве на отдых (РИА).
Россия
- Совет Федерации порекомендовал Минцифры и Минпромторгу создать гарантированный заказ на российское телеком-оборудование на ближайшие годы.
- Во Владивосток прибыл первый с 2020 года рейс из Китая (РИА).
- Россия заняла четвертое место в мире среди стран за исключением Китая по использованию юаня.
Бизнес
- Илон Маск предложил сотрудникам Twitter акции в качестве премии, оценив компанию в $20 млрд. Это в два раза меньше суммы, за которую миллиардер купил платформу полгода назад.
- «Додо Пицца» запустила в Дубае доставку пиццы в многоразовой упаковке.
- «Татнефть» стала владельцем шинного завода Nokian Tyres в Ленинградской области, а также получила 100% российской «дочки» финской компании.
- Десять российских бизнесменов подали апелляции к итальянским властям, обжалуя арест имущества. Среди них — Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко и Алишер Усманов (Corriere della Sera).
Технологии
- Telegram намерен интегрировать ChatGPT-4 в одном из ближайших обновлений. Чат-бот будет доступен обладателям Premium-подписки.
- Компания Sistemma разработала «отечественный аналог ChatGPT».
- Microsoft пригрозила конкурентам ограничить доступ к Bing, если они продолжат использовать данные его поисковой выдачи для обучения своих AI-ботов.
- «Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о возврате оборудования по совместному проекту по исследованию Марса ExoMars-2022.
Фото: Unsplash
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