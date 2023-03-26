Telegram планирует внедрить ChatGPT-4, Маск признал двукратное падение стоимости Twitter, а страны G7 намерены ужесточить контроль за криптоактивами. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

ChatGPT-4 в Telegram, падение стоимости Twitter, контроль G7 за криптоактивами: главное для бизнеса 26 марта