Креативный лид Google проведет лекцию на тему инклюзивного маркетинга в школе mads

2 февраля в школе mads с лекцией выступит креативный лид Google Марко Кремона. Он расскажет, как новые принципы инклюзивности и равенства заставляют бизнес и креативную индустрию заново пересобирать себя. Тема будет интересна креативным специалистам, владельцам бизнеса и всем, кто создает разнообразные продукты.
На лекции слушатели узнают, почему DEI — это актуальнейший на сегодня креативный подход, в основе которого лежат принципы многообразия, равенства и инклюзивности (diversity, equity, inclusivity), а также разберутся, в чем разница между дайверсити и инклюзивным маркетингом и как современному бизнесу соответствовать новым культурным веяниям.
Лекция пройдет в онлайн-формате с синхронным переводом. Бесплатно для первых 100 человек, запись будет доступна по цене 3500 рублей. Регистрация — на сайте.
Марко Кремона — креативный лид Google в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. До 2014 года работал в агентствах уровня Leo Burnett, Lowe, McCann и Y&R, а после ушел на клиентскую сторону, где сначала вел коммуникации для Barilla, а теперь — для Google. В портфолио у него — награды фестивалей от Eurobest и NY Festival до D&AD и Каннских Львов.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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