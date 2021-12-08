Клиенты крупных российских маркетплейсов пожаловались на задержку доставки товаров

Представитель «ПЭК Easyway» объяснил это загруженностью транспортных направлений в Сибирь и на Дальний Восток. По ним товары отправляются на три-четыре дня позже. Высокий сезон в логистике начинается в октябре и длится до конца декабря, за последний месяц у «ПЭК Easyway» объем доставки вырос в три раза по сравнению с сентябрем-октябрем.

По словам директора сервиса Максима Губанова, как правило, увеличение сроков доставки связано с форс-мажорами: с заторами при магистральной доставке, поломкой транспортного средства, погодными условиями и другими факторами.