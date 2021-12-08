Клиенты крупных российских маркетплейсов пожаловались на задержку доставки товаров

Ozon и AliExpress задерживают доставку заказов, особенно если товар доставляется из-за границы или из Сибири. Маркетплейсы и логистические компании объясняют это высоким сезоном и погодными условиями, но утверждают, что задержка случается в единичных случаях.
О задержке заказов сообщили «Ведомости» со ссылокой на клиентов маркетплейсов. Они утверждают, что отдельные заказы, например из Китая в Москву, у Ozon доставлялись больше месяца с задержкой на шесть-семь дней. Информацию о задержках в несколько дней подтвердили также логистические сервисы «ПЭК Easyway» и «Сберлогистике»
Представитель «ПЭК Easyway» объяснил это загруженностью транспортных направлений в Сибирь и на Дальний Восток. По ним товары отправляются на три-четыре дня позже. Высокий сезон в логистике начинается в октябре и длится до конца декабря, за последний месяц у «ПЭК Easyway» объем доставки вырос в три раза по сравнению с сентябрем-октябрем.
По словам директора сервиса Максима Губанова, как правило, увеличение сроков доставки связано с форс-мажорами: с заторами при магистральной доставке, поломкой транспортного средства, погодными условиями и другими факторами.
В «Сберлогистике» сообщили, что у сервиса также за последний месяц количество заказов из-за рубежа выросло в три раза, поэтому компания не исключает незначительное увеличение сроков доставки по отдельным направлениям на один-два дня. При этом, по данным сервиса, основная часть заказов за период распродаж (всемирный день шопинга 11 ноября и черная пятница 26 ноября) уже доставлена.
С начала ноябрьских распродаж Ozon Rocket обрабатывает порядка 2 млн посылок в сутки, более 90% заказов больших распродаж уже доставлены к клиентам, при этом лишь 5% из них были доставлены с задержкой, рассказал гендиректор сервиса Станислав Кондратьев. В пути сейчас только те посылки, которые едут в самые отдаленные города страны. Иногда случаются отдельные затруднения в районах, где произошли, например, аномальные снегопады, но это скорее исключения, отметил он.
В «Алиэкспресс Россия» сообщили, что в этом году перед высоким сезоном маркетплейс в четыре раза усилил партнерскую логистику и в два раза увеличил количество сотрудников на распределительном центре в Чехове, который работает с российскими продавцами. В период распродажи мощности маркетплейса могут обработать до 1,5 млн локальных и до 10 млн заказов зарубежных товаров в сутки.
По словам представителя компании, сейчас доставка осуществляется в рамках стандартных сроков, хотя в период после распродаж всегда есть единичные случаи задержки, так как на логистические компании увеличивается нагрузка со стороны всех поставщиков.
«Яндекс.Доставка» работает в штатном режиме и во время снегопада 6-7 декабря, и все последние дни, заявил представитель сервиса. Черная пятница совпала с Днем матери, поэтому росли как заказы на доставку из магазинов, так и посылки от человеку к человеку, а пик роста в прошлые выходные пришелся на воскресенье. В первую неделю декабря «Яндекс.Доставка» вышла на показатель более 350 тыс. заказов в день.
В Wildberries отметили, что около 90% заказов покупатели Wildberries получают в пунктах выдачи заказов, при этом свыше 99% из них доставляется вовремя. Представитель маркетплейса утверждает, что в среднем по Московскому региону заказы доставляются в стандартный срок в течение 1-3 дней и с ухудшением погоды ситуация не изменилась по сравнению с обычными днями, а задержки по-прежнему случаются менее чем с 1% заказов.
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Фото на обложке: Gorodenkoff /
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