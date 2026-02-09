Маркетплейсы выступили против приравнивания к торговым сетям

Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер» выступили против инициативы приравнять маркетплейсы к торговым сетям, сообщает Forbes. Ранее ритейлеры и производители продуктов питания предложили распространить на онлайн-продажу еды действие закона о торговле. Маркетплейсы заявили, что новые требования могут затронуть малый бизнес и покупателей в регионах.

Предложение ритейла — попытка ограничить конкуренцию

Компании выступили против инициативы ритейлеров и производителей продовольствия, которые предлагают приравнять онлайн-платформы к торговым сетям при продаже еды.

Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер» заявили, что на маркетплейсы приходится менее 5% российского рынка продуктов питания. Об этом говорится в письмах Ассоциации цифровых платформ, направленных зампреду правительства Дмитрию Григоренко и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, сообщает Forbes.

Инициатива ритейла скажется на жителях в регионах

Ассоциация цифровых платформ назвала предложение ритейлеров и пищепрома попыткой ограничить конкуренцию и сохранить «монопольное положение» на рынке продовольственных товаров.

Ограничение онлайн-продаж напрямую затронет доступность продуктов в регионах, указали в Ассоциации. Для десятков миллионов жителей удаленных и малых населенных пунктов онлайн-платформы остаются единственным способом купить широкий ассортимент продуктов, поскольку сетевые магазины в таких регионах часто не представлены.

Маркетплейсы — главный канал продаж для малого бизнеса

Ассоциация также указала, что в последние годы в России появилось значительное число малых и средних производителей продуктов питания, которые продают свою продукцию исключительно через маркетплейсы. Попасть в торговые сети такие предприниматели не могут из-за требований к объёмам производства и отсутствия финансовых ресурсов для работы с отсрочкой платежей.

На данный момент продажа продуктов на маркетплейсах строится по комиссионной модели, при которой платформы не выкупают товары заранее, а выступают площадкой для их реализации за комиссию. Отказ от этой схемы, по оценке организации, приведёт к многомиллиардным расходам для маркетплейсов и вынудит их либо сосредоточиться на работе с крупными поставщиками, либо полностью отказаться от категории продуктов питания.

Wildberries и Ozon назвали инициативу разрушительной для МСП

В объединенной компании Wildberries & Russ инициативу назвали Forbes «разрушительной» для малого и среднего предпринимательства. В компании отметили, что онлайн-платформы по своей экономической природе и принципам работы отличаются от сетевой розницы, а последствия инициативы могут негативно сказаться на экономике регионов и развитии локальных предпринимателей.

В пресс-службе Ozon инициативу ритейлеров также оценили как угрозу для региональных производителей. В компании сообщили, что с платформой сотрудничают более 48 тыс. продавцов продовольственных товаров, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу. Представители маркетплейса подчеркнули, что в случае запрета многие из них будут вынуждены закрыть бизнес, а покупатели могут лишиться доступа к товарам первой необходимости.

Контекст

5 февраля 2026 года производители продуктов питания и ритейлеры направили в правительство письмо с предложением распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на онлайн-продажу еды. Авторы обращения указывают, что торговые сети не имеют права продавать продукты по комиссионной модели, тогда как маркетплейсы используют именно этот формат.

Также ритейлеры предложили запретить маркетплейсам финансировать скидки и усилить контроль за контрафактной продукцией. По их мнению, текущая модель работы платформ ведет к перетоку спроса в онлайн, росту нагрузки на продавцов и риску монополизации рынка.