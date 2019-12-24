Официальные YouTube-каналы мультсериала «Маша и Медведь» на английском и испанском языках привлекли более 10 млн подписчиков каждый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правообладателя, компанию Animaccord.

Каналы «Маши и Медведя» на английском и испанском привлекли по 10 млн подписчиков