Каналы «Маши и Медведя» на английском и испанском привлекли по 10 млн подписчиков
Официальные YouTube-каналы мультсериала «Маша и Медведь» на английском и испанском языках привлекли более 10 млн подписчиков каждый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правообладателя, компанию Animaccord.
Официальные каналы «Маши и Медведя» на английском и испанском языках перешагнули отметку в 10 млн подписчиков. Согласно правилам YouTube, за это им будут присуждены статуэтки — «бриллиантовые кнопки».
В Animaccord отметили, что «Маша и Медведь» стал первым российским анимационным проектом, чьи иноязычные каналы добились такого количества подписчиков на YouTube.
Как передает ТАСС со ссылкой на BrandTrends, в апреле 2019 года «Маша и Медведь» входил в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке. К июлю 2019 года общее количество просмотров сериала на YouTube превысило 50 млрд, сообщало тогда РИА Новости.
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