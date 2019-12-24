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Каналы «Маши и Медведя» на английском и испанском привлекли по 10 млн подписчиков

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Официальные YouTube-каналы мультсериала «Маша и Медведь» на английском и испанском языках привлекли более 10 млн подписчиков каждый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правообладателя, компанию Animaccord.

Каналы «Маши и Медведя» на английском и испанском привлекли по 10 млн подписчиков

Официальные каналы «Маши и Медведя» на английском и испанском языках перешагнули отметку в 10 млн подписчиков. Согласно правилам YouTube, за это им будут присуждены статуэтки — «бриллиантовые кнопки».

В Animaccord отметили, что «Маша и Медведь» стал первым российским анимационным проектом, чьи иноязычные каналы добились такого количества подписчиков на YouTube.

Как передает ТАСС со ссылкой на BrandTrends, в апреле 2019 года «Маша и Медведь» входил в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке. К июлю 2019 года общее количество просмотров сериала на YouTube превысило 50 млрд, сообщало тогда РИА Новости.

Фото: RadulePerisic / Shutterstock

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