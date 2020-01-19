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Mashable: Apple позволила полностью отключать геопозицию в новой версии iOS

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Как пишет портал Mashable, в последней версии мобильной операционной системы iOS появилась функция, которая позволяет полностью отключить геолокацию. Ранее эксперт по кибербезопасности заявил о том, что Apple может собирать информацию, даже когда геопозиция отключена.

Mashable: Apple позволила полностью отключать геопозицию в новой версии iOS
  • В новом релизе iOS 13.3.1 beta 2 появился выключатель для сверхширокополосных чипов U1, точно отслеживающих местоположение телефонов. Первым это заметил журналист Брэндон Бутч.
  • Сверхширокополосные чипы U1 есть во всех последних моделях iPhone. U1 работают по стандарту связи UBW и позволяют гаджетам обмениваться данными напрямую, без использования Wi-Fi или Bluetooth.
  • В 2019 году специалист по кибербезопасности Брайан Кребс заявил, что в телефонах iPhone 11 и iPhone 11 Pro есть программы, собирающие информацию о местонахождении пользователей без их ведома. Тогда он предположил, что это встроенная функция.
  • Представители Apple, как пишет TechCrunch, не увидели проблемы в работе U1. По их словам, чипы разрешены не во всех странах, поэтому устройства могут следить за местоположением, чтобы предложить пользователю отключить U1. Также вся информация собирается только локально и не передается в компанию. Тогда же в Apple заявили, что создадут выключатель для U1 в новой версии iOS.

Фото: NYC Russ / Shutterstock

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28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

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