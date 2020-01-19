Как пишет портал Mashable, в последней версии мобильной операционной системы iOS появилась функция, которая позволяет полностью отключить геолокацию. Ранее эксперт по кибербезопасности заявил о том, что Apple может собирать информацию, даже когда геопозиция отключена.

Mashable: Apple позволила полностью отключать геопозицию в новой версии iOS