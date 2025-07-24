Маск хочет вложить деньги Tesla в xAI — а решение снова перекладывает на инвесторов

Илон Маск снова делает ход с оглядкой на своих акционеров. На отчётном звонке Tesla он заявил, что вопрос об инвестициях автокомпании в его ИИ-стартап xAI должны решать не он и не менеджмент, а сами акционеры. Речь идет о вложении миллиардов в генеративный ИИ.

«Акционеры могут выносить любые предложения, которые считают нужными», — прокомментировал Маск в ответ на прямой вопрос о будущем финансировании xAI.

Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа тут же уточнил, что «это не тот формат, где стоит обсуждать такую тему».



Решение за голосованием, не за СЕО

Это уже не первая попытка провести крупную сделку через голосование. Маск использует знакомую стратегию: заявить о намерении, но перекинуть ответственность на инвесторов. Он уже писал в X (бывший Twitter), что поддерживает инвестиции Tesla в xAI, но на этот раз подчёркивает — инициатива должна идти снизу.

Публичная дата голосования пока не названа, но годовое собрание акционеров назначено на 6 ноября. Возможно, именно там Tesla впервые официально поставит вопрос о вложениях в xAI.



Как Tesla уже вплетена в xAI

Формально xAI и Tesla — разные компании. Но на практике между ними уже есть синергия: Tesla продаёт xAI свои энергоблоки Megapack — те самые, что питают крупные дата-центры. В программной части тоже идёт интеграция: чат-бот Grok от xAI уже встраивается в автомобили Tesla, как часть onboard-интерфейса.



Почему Маск хочет голосование

Во-первых, Маск хорошо помнит реакцию рынка на покупку SolarCity в 2016 году, когда Tesla приобрела убыточный бизнес по установке солнечных панелей, основанный им и его кузенами. Тогда сделка прошла через акционерное голосование — и только это сняло часть претензий.

Во-вторых, xAI пока не показывает выручку на уровне OpenAI или Anthropic. Основанная в 2023 году, компания пока не завоевала массовый B2B-рынок и не стала инфраструктурным поставщиком, но Grok активно растёт за счёт интеграции в соцсеть X. По данным Bloomberg, SpaceX уже согласилась вложить $2 млрд в xAI. Теперь очередь — за Tesla.



Маск управляет пятью компаниями — и хочет, чтобы они пересекались

xAI в марте формально приобрела соцсеть X. Это значит, что в руках Маска снова замыкается круг: инфраструктура (Tesla), медиа (X), ИИ (xAI), космос (SpaceX) и нейроинтерфейсы (Neuralink). Но теперь, в отличие от 2016 года, он осторожнее: делает ставку на процедурную легитимность и поддержку рынка.



Зачем всё это нужно

Вопрос о финансировании xAI — это не просто про стартап. Это про новый центр власти в руках Маска. И если акционеры Tesla согласятся, он получит ещё один рычаг, но уже с мандатом от инвесторов. И тогда между Grok и автопилотом Tesla не будет «стороннего API». Это будет одна система. С одним владельцем.



Фото: Andrew Harnik / Staff / Getty Images