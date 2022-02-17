Маск обвинил Комиссию по ценным бумагам в ущемлении его свободы слова

Генеральный директор Tesla Илон Маск обвинил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в том, что она нацелила на него «безжалостное» расследование, чтобы наказать за откровенную критику правительства.

Обвинение было выдвинуто адвокатом Алексом Спиро в письме окружному судье США в Манхэттене Элисон Натан. Она в 2018 году председательствовала на процессе по иску SEC относительно поста Маска в Twitter.

Владелец Tesla твитнул тогда о желании сделать компанию непубличной. Комиссия сочла это сообщение заведомо ложным и вводящим акционеров в заблуждение.

7 февраля юристы Tesla сообщили о получении новой повестки в суд от SEC. Илон Маск должен отчитаться о выполнении соглашения, по которому он обязан получать предварительное одобрение некоторых твитов у юристов.

В письме от 17 февраля адвокат Маска пишет:

«Хуже всего то, что SEC нацелила на господина Маска и Tesla безжалостное расследование в основном потому, что господин Маск остается откровенным критиком правительства; масштабные усилия SEC рассчитаны на то, чтобы охладить его пыл в осуществлении прав, предусмотренных первой поправкой».

В этом же документе Алекс Спиро обвиняет SEC в игнорировании своего обязательства распределить между акционерами штрафы в размере $40 млн, которые его клиент Tesla согласился выплатить по иску о посте в 2018 году.

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