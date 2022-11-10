Маск отменил возможность удаленной работы для сотрудников Twitter

В своем первом письме сотрудникам Twitter новый глава компании Илон Маск объявил о завершении удаленной работы и призвал готовиться к трудным временам, пишет Bloomberg.

Американский миллиардер завершил сделку по покупке социальной сети 28 октября. На новом посту он сразу распустил совет директоров и приступил к увольнению сотрудников. Сообщалось, что компанию придется покинуть примерно 7,5 тыс. человек.

По данным Bloomberg, Маск отправил сотрудникам первое электронное письмо, в котором разъяснил перспективы предстоящих изменений в компании. По новым требованиям, работники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю.

До прихода Маска Twitter разрешил многим сотрудникам работать удаленно, как это было в период пандемии коронавируса.

«Впереди тяжелый путь и для достижения успеха потребуется напряженная работа», — приводит агентство текст письма.

В следующем послании предприниматель обозначил приоритетную область на ближайшее время — это борьба с ботами и троллями, получившими значок верефикации.

В начале месяца Маск объявил, что теперь пользователям Twitter придется платить по $8 в месяц за голубой значок, подтверждающий подлинность учетной записи.

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