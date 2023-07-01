Маск назвал запрет показа твитов незарегистрированным пользователям «временным»

Незарегистрированным в Twitter’е пользователям стало сложнее смотреть посты в соцсети, поскольку контент и данные профилей для них скрыты за сообщением, что необходимо зарегистрироваться на платформе или войти в аккаунт.
Агентство Bloomberg одним из первых заметило обновление и обратилось за комментарием к владельцу соцсети, который называл эту меру «временной».
«У нас воровали так много данных, что это ухудшало качество обслуживания обычных пользователей!» — написал Илон Маск.
Раньше в Twitter'е можно было пересылать посты незарегистрированным пользователям. Сейчас посмотреть, что происходит в твитах можно лишь через результаты поиска или встроенные в другие сайты скриншоты и ссылки.
Фото на обложке: Unsplash
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