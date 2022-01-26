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Mastercard ввела новые комиссии при оплате на Wildberries, Aliexpress и Ozon

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Международная платежная система Mastercard снизила комиссии при оплате картами на Wildberries, Aliexpress и Ozon. Ее размер составит 1,48% либо 1,28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж.

Mastercard ввела новые комиссии при оплате на Wildberries, Aliexpress и Ozon

Mastercard не уточнила детали изменений, как и не раскрыла конкретный объем товаров должен быть у магазинов для снижения тарифов, сообщил РБК. 

Собеседник издания заявил, до этого такие спецтарифы для крупного онлайн-бизнеса отсуствовали. Комиссия будет действовать при оплате картами Mastercard и Maestro на сайте магазина.  Новые условия вступят в силу с 31 января.

Осенью прошлого года Visa объявила о снижении комиссии для бизнеса. Ее новые тарифы начнут действовать с 1 февраля. Размер составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж.

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Фото на обложке: PKpix / Shutterstock

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