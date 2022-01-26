Mastercard ввела новые комиссии при оплате на Wildberries, Aliexpress и Ozon

Международная платежная система Mastercard снизила комиссии при оплате картами на Wildberries, Aliexpress и Ozon. Ее размер составит 1,48% либо 1,28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж.
Mastercard не уточнила детали изменений, как и не раскрыла конкретный объем товаров должен быть у магазинов для снижения тарифов, сообщил РБК.
Собеседник издания заявил, до этого такие спецтарифы для крупного онлайн-бизнеса отсуствовали. Комиссия будет действовать при оплате картами Mastercard и Maestro на сайте магазина. Новые условия вступят в силу с 31 января.
Осенью прошлого года Visa объявила о снижении комиссии для бизнеса. Ее новые тарифы начнут действовать с 1 февраля. Размер составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: PKpix /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Игра: представьте себя в роли бухгалтера, руководителя бизнеса или сотрудника
- 2 Россия заняла второе место в рейтинге стран по доле женщин в бизнесе – между Ганой и Угандой
- 3 Как продвигать товары в топ на Wildberries
- 4 7 шагов, чтобы взять в руки продажи на маркетплейсе
- 5 От провала с мылом до успеха с нижним бельем: как построить бизнес без миллионных вложений
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022
31 января 2022
31 января 2022