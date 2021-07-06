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Сотрудники «Макдоналдс» «разоблачили» компанию в TikTok

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В TikTok в конце июня завирусилось видео с массовым увольнением сотрудников из калифорнийского «Макдоналдса». Выложила его пользовательница @zoey.isback, которая представилась в комментариях одной из сотрудниц ресторана.

Сотрудники «Макдоналдс» «разоблачили» компанию в TikTok

Ролик за несколько дней набрал более 14 млн просмотров из-за подробностей о низких зарплатах, «неадекватных» менеджерах и об отсутствии поддержки со стороны руководителей.

@zoey.isback

Well that happened today and it was so funny 😭😂

♬ Nobody - Mitski

Компания отреагировала на происходящее спустя неделю. Видео было снято в одном из рестаранов калифорнийского города Ла-Меса. Представитель «Макдоналдс» заявил изданию Newsweek, что массового увольнения сотрудников не было. Только двое сотрудников решили уволиться, но они предупредили о своем решении за две недели до ухода. 

Собеседник издания предположил, что эти двое сотрудников могли не предупредить о своем уходе коллег. Все остальные сотрудники, по его словам, продолжают работать посменно.

Другие подробности ролика представитель компании не прокомментировал.

В пресс-службе подчеркнули, что калифорнийский «Макдоналдс» полностью укомплектован и работает в штатном режиме. 

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Фото: 8th.creator/Shutterstock

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