Сотрудники «Макдоналдс» «разоблачили» компанию в TikTok

В TikTok в конце июня завирусилось видео с массовым увольнением сотрудников из калифорнийского «Макдоналдса». Выложила его пользовательница @zoey.isback, которая представилась в комментариях одной из сотрудниц ресторана.

Ролик за несколько дней набрал более 14 млн просмотров из-за подробностей о низких зарплатах, «неадекватных» менеджерах и об отсутствии поддержки со стороны руководителей.

@zoey.isback Well that happened today and it was so funny 😭😂 ♬ Nobody - Mitski

Компания отреагировала на происходящее спустя неделю. Видео было снято в одном из рестаранов калифорнийского города Ла-Меса. Представитель «Макдоналдс» заявил изданию Newsweek, что массового увольнения сотрудников не было. Только двое сотрудников решили уволиться, но они предупредили о своем решении за две недели до ухода.

Собеседник издания предположил, что эти двое сотрудников могли не предупредить о своем уходе коллег. Все остальные сотрудники, по его словам, продолжают работать посменно.

Другие подробности ролика представитель компании не прокомментировал.

В пресс-службе подчеркнули, что калифорнийский «Макдоналдс» полностью укомплектован и работает в штатном режиме.

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Фото: 8th.creator/Shutterstock