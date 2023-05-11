Медиа-платформы обяжут модерировать контент и удалять запрещенные материалы

Для российских медиа-платформ вроде «Яндекс.Музыки» могут ввести обязательную самоцензуру. Об этом заявил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он анонсировал законодательную инициативу, которая обяжет площадки модерировать свой контент и удалять запрещенные материалы.

Депутат возмутился тем, что «Яндекс.Музыка» не удаляет «откровенно русофобские и экстремистские композиции». На сервис Хинштейну, по его словам, пожаловались подписчики.

По мнению депутата, Роскомнадзор не должен ежедневно в ручном режиме находить такие материалы. Эти задачи должны выполнять сами платформы. Хинштейн подчеркнул, что «Яндекс» не готов делать это «по доброй воле», поэтому требуется жесткое законодательное регулирование.

«Вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон», — написал Хинштейн.

За неисполнение требований на компании будут накладывать крупные штрафы, добавил парламентарий.

Хинштейн также напомнил, что ранее аналогичные меры вводились в отношении социальных сетей. Депутат заявил, что законопроект могут внести уже в весеннюю сессию.

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