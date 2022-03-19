Дмитрий Медведев заявил, что западные компании хотят вернуться

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в личном канале в Telegram заявил, что западные компании, покинувшие отечественный рынок, «сами же тихо нам сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся"». Он также уверил, что среди «друзей» России остаются страны Юго-Восточной Азии и Африки.

«В общем, коллапса в экономике не будет», — резюмировал он.

Свой посыл Медведев начал с беспокойства о далеких от политики людях, которые не хотели бы менять жизнь «из-за каких-то американо-европейских "контролёров" и "менторов"».

Обращаясь к ним, он подчеркнул, что Россия уже переживала и периоды кризисов, и периоды санкций, поэтому «мы давно перестали бояться».

Более того, политик отметил, что «очень скоро оппоненты сами приходили к нам с просьбой вернуться за стол переговоров».

Аналогичного поведения он ожидает и от тех корпораций, которые решили временно покинуть отечественный рынок.

Медведев уверен: западные компании уходили исключительно с мыслями о возврате. Именно этим он объясняет сохранение зарплат сотрудникам и выплаты в бюджет.

Он даже утверждает, что «сами же компании тихо нам сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся"».

По мнению Медведева, боятся они своих же властей, которые оказывают на бизнес давление, будто «это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента)».

Зампред Совбеза замечает, что на одной чаше весов «слова», а на другой — реальные деньги, и истинные прагматики всегда сделают выбор в пользу последних.

К тому же цены на энергоносители на Западе уже взлетели, что больно бьет не столько по элитам, сколько по простому населению.

Следовательно, по мнению политика, граждане Америки и стран ЕС скоро «предъявят счет» властям за антироссийские санкции. Госдеп США это понимает и «начинает сползать» с «непоколебимых» позиций после «первых истерических жестов».

При этом Медведев подчеркивает, что теперь уже решение о том, допускать ли обратно зарубежные бренды, будет за российским рынком, который намерен использовать происходящее для собственного развития.

Компании РФ будут расширять собственное производство, наращивать импортозамещение (в том числе в наукоемких отраслях, технологиях, фармакологии) и демонстрировать небывалую сплоченность в этом порыве.

В этом помогут и оставшиеся «друзья» и «надежные партнеры» не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки.

«Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе», — подчеркнул Медведев.

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