Организаторы бойкота Facebook разочаровались во встрече с Марком Цукербергом

7 июля руководство Facebook встретилось с лидерами общественных организаций, объявившими массовый бойкот рекламы на площадках социальной сети. CNBC сообщает , что активисты остались недовольны результатами встречи.

Марк Цукерберг и другие руководители Facebook провели совещание с четырьмя основными общественными организациями, которые призвали бизнес прекратить размещать рекламу на площадках компании. Участвовали представители Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организации защиты гражданских прав Color of Change, правозащитной организации Антидиффамационная лига США (ADL) и «Свободной прессы» (Free Press). На видеоконференции стороны обсудили требования к платформе и возможные решения конфликта.

Однако лидеры за гражданские права остались разочарованы действиями Facebook. Компания, по их мнению, не принимает должных мер по борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в своих соцсетях. Ожидания активистов не оправдались, потому что Facebook не предложил конкретных решений проблемы.

«Руководители компании выступили со старыми тезисами, чтобы попытаться успокоить нас, так и не выполнив наших требований», — заявила глава Free Press Джессика Гонсалес.

Представитель Facebook сказал, что встреча позволила компании услышать мнение организаторов бойкота и подтвердить свою приверженность борьбе с ненавистью.

В середине июня сотни крупных брендов присоединились к бойкоту. В числе компаний, приостановивших размещение рекламы в Facebook, Twitter и Instagram, такие гиганты, как Coca-Cola, Unilever, Hershey, Honda America, Starbucks, Levi’s. В результате рыночная стоимость Facebook упала на $56 млрд, а суммарная стоимость активов Цукерберга сократилась на $7,21 млрд

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