«Мегафон» вышел из капитала AliExpress Россия продав все акции компании

«Мегафон» полностью вышел из капитала AliExpress Россия продав 24 млн акций компании, что составляет примерно 24,3% доли. Купила акции у «Мегафона» компания USM International миллиардера Алишера Усманова.

О сделке сообщили в российском Forbes со ссылкой на сообщение от пресс-службы «Мегафона», поступившего в редакцию.

24 млн обыкновенных акций AliExpress Россия, проданных «Мегафоном» компании USM International, составляют порядка 24,3% уставного капитала и 28,8% голосов. Сумма сделки не раскрывается.

USM International является частью холдинга USM, основанного Алишером Усмановым. «Мегафон», в свою очередь, полностью принадлежит этому холдингу.

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