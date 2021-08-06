«Мегафон» вышел из капитала AliExpress Россия продав все акции компании

«Мегафон» полностью вышел из капитала AliExpress Россия продав 24 млн акций компании, что составляет примерно 24,3% доли. Купила акции у «Мегафона» компания USM International миллиардера Алишера Усманова.
О сделке сообщили в российском Forbes со ссылкой на сообщение от пресс-службы «Мегафона», поступившего в редакцию.
24 млн обыкновенных акций AliExpress Россия, проданных «Мегафоном» компании USM International, составляют порядка 24,3% уставного капитала и 28,8% голосов. Сумма сделки не раскрывается.
USM International является частью холдинга USM, основанного Алишером Усмановым. «Мегафон», в свою очередь, полностью принадлежит этому холдингу.
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