«Мегафон» на 20% повысил цены на мобильную связь
«Мегафон» повысил на 20% стоимость мобильной связи и изменил условия тарифов, сообщают «Ведомости». Сообщения о повышении стоимости услуг начали приходит клиентам «Мегафона» в конце января — начале февраля.
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В частности, абоненту из Свердловской области пришло сообщение о подорожании мобильной связи по тарифу «Персональный» с 1 февраля на 21%, до 667,2 рубля. Газета уточняет, что сообщение «вызвало недовольство абонента», поскольку он считает, что оператор изменил условия тарифа в одностороннем порядке.
С 12 февраля на 20% подорожал тариф «Включайся! Общайся», стоимость его ежемесячной абонентской платы составила 714 рублей, сообщил клиент «Мегафона» из Москвы. О повышении стоимости по тарифу «Персональный» сообщили «Ведомостям» два абонента «Мегафона» из Краснодарского края, для них стоимость мобильной связи увеличится на 20% и 18%, до 795 и 696,2 рубля соответственно.
Подорожают и другие услуги оператора, включая онлайн-кинотеатр «Мегакино», услугу по блокировке нежелательных контактов «Черный список», сервис «Знаю, кто звонит Plus», услугу «Замени гудок» и SMS-фильтр.
В пресс-службе «Мегафона» на вопросы о повышении цен не ответили, но заявили, что компания «внимательно следит за особенностями потребления услуг связи» и «предлагает новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления».
Представитель оператор добавил, что абоненты могут сохранить прежние условия, отказавшись от изменений. Однако сделать это нужно до определенной даты, после которой подорожание вступит в силу.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили «Ведомостям», что не получали от «Мегафона» информации о повышении цен. «Учитывая социальную значимость уровня цен на соответствующем рынке, ведомство направило запрос в адрес компании. Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования», — отметил представитель ФАС.
Ранее, в октябре, аналитики агентства Telecom Daily выяснили, что почти половина российских операторов связи планирует в 2025 году поднять тарифы на 10–15%, а пятая их часть готовится увеличить цены на 20% и более.
Фото на обложке: hodim / Shutterstock / FOTODOM
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