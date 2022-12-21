К зарубежным мессенджерам в России запретят подключать платежные системы

Госдума 20 декабря одобрила ограничения для платежных интеграций в зарубежные сервисы. Законопроект изначально предлагал ограничение в 20% на иностранный капитал в сервисах размещения объявлений.

Затем в него добавили новые положения о мессенджерах, принадлежащих зарубежным лицам, пишет «Коммерсантъ».

С 1 марта 2023 года иностранным мессенджерам запрещается подключать сервисы, которые позволяют переводить средства. Госкомпаниям, структурам, оказывающим госуслуги, выполняющим «государственное или муниципальное задание», предлагается совсем запретить использовать мессенджеры для передачи персональных данных, информации о платежах, переводах и банковских счетах.

Документ ограничивает возможность интеграции платежных сервисов с зарубежными мессенджерами, подтвердил представитель Антона Горелкина. Роскомнадзор будет вести перечень таких сервисов, следует из законопроекта.

С 2017 года у Telegram существует возможность платежей и денежных переводов. Переводы имеются в WhatsApp, Messenger* и Viber. В России эти функции недоступны.

Платежи внутри чатов имеются также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые принадлежат российской VK.

*принадлежат Meta, чья деятельность по работе Facebook и Instagram запрещена в РФ как экстремистская.

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