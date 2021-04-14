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Месяц непрерывного стрима: американец установил рекорд по числу одновременных зрителей на Twitch

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Людвиг Агрен – стример из США, установил рекорд по количеству одновременно смотрящих его трансляцию зрителей – 282 тысячи. Парень играл в видеоигры, ел и спал на камеру непрерывно в течение 31 дня, сообщили BBC.

Месяц непрерывного стрима: американец установил рекорд по числу одновременных зрителей на Twitch

Геймер начал трансляцию с условием, что с каждым новым подписчиком его канала стрим будет продлён на 10 секунд. Изначально Людвиг был намерен стримить всего 48 часов, однако зрители не переставали прибывать. В результате трансляция затянулась на 31 день, а одновременно её смотрели 282 тысячи подписчиков.

Стоит отметить, что зрители платили за подписку. В последний день трансляции Людвиг жертвовал по $5 с каждого нового подписчика на благотворительность.

Предыдущий рекорд по количеству одновременных зрителей принадлежал Тайлеру Блевинсу, известному как «Ninja» – 269 тысяч.

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Фото: ginx.tv

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