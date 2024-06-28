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В Instagram* пользователи смогут создавать собственные ИИ-аватары

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Meta* тестирует ИИ-аватары в Instagram*. Пока они будут отображаться в основном в сообщениях и обозначены ярлыком AI. Их создали пользователи в новой студии Meta AI, пишет The Verge.

В Instagram* пользователи смогут создавать собственные ИИ-аватары
  1. Новости

Функция сначала будет доступна ограниченному числу пользователей в США. В рамках тестирования подписчики смогут пообщаться со своими звездными кумирами через их ИИ-аватары, которые фактически являются чат-ботами. 

Компания в дальнейшем планирует предоставить возможность всем пользователям и компаниям создавать на платформе собственных чат-ботов для взаимодействия с аудиторией.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Unsplash

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