В Instagram* пользователи смогут создавать собственные ИИ-аватары

Meta* тестирует ИИ-аватары в Instagram*. Пока они будут отображаться в основном в сообщениях и обозначены ярлыком AI. Их создали пользователи в новой студии Meta AI, пишет The Verge.

Функция сначала будет доступна ограниченному числу пользователей в США. В рамках тестирования подписчики смогут пообщаться со своими звездными кумирами через их ИИ-аватары, которые фактически являются чат-ботами.

Компания в дальнейшем планирует предоставить возможность всем пользователям и компаниям создавать на платформе собственных чат-ботов для взаимодействия с аудиторией.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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