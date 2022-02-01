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Meta продала криптовалютный проект Diem банку Silvergate за $182 млн

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Американская IT-корпорация Meta продала свой криптовалютный проект Diem (ранее Libra) банку Silvergate за $182 млн, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Meta продала криптовалютный проект Diem банку Silvergate за $182 млн

Стоимость сделки составила $182 млн, из которых $50 млн были выплачены наличными, а оставшаяся часть — акциями Silvergate. Silvergate ожидает, что в 2022 году дополнительные расходы на интеграцию Diem составят около $30 млн.

В периметр сделки вошли интеллектуальная собственность и другие технологические активы, связанные с управлением платежной сетью на основе блокчейна Diem. 

Коммерческий банк Silvergate специализируется на цифровых валютах. Предполагается, что сделка укрепит позиции Silvergate в индустрии цифровых валют и позволит запустить собственный стейблкоин.

Goldman Sachs выступала финансовым консультантом Silvergate, а Holland & Knight — юридическим консультантом. 

Meta анонсировала запуск стейблкоина Libra в 2019 году. Ее запуск в США и Южной Америке был запланирован на начало 2021 года.

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Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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