Meta продала криптовалютный проект Diem банку Silvergate за $182 млн

Стоимость сделки составила $182 млн, из которых $50 млн были выплачены наличными, а оставшаяся часть — акциями Silvergate. Silvergate ожидает, что в 2022 году дополнительные расходы на интеграцию Diem составят около $30 млн.

В периметр сделки вошли интеллектуальная собственность и другие технологические активы, связанные с управлением платежной сетью на основе блокчейна Diem.

Коммерческий банк Silvergate специализируется на цифровых валютах. Предполагается, что сделка укрепит позиции Silvergate в индустрии цифровых валют и позволит запустить собственный стейблкоин.

Goldman Sachs выступала финансовым консультантом Silvergate, а Holland & Knight — юридическим консультантом.

Meta анонсировала запуск стейблкоина Libra в 2019 году. Ее запуск в США и Южной Америке был запланирован на начало 2021 года.

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