Владелец Facebook приобрел товарный знак американского банка Meta

Владельцем социальной сети Facebook — Meta Platforms In — приобрела товарный знак американского банка Meta Financial Group за $60 млн. Посредником в сделке выступило аффилированное лицо компании Beige Key из штата Делавэр.

Meta Platforms вела переговоры с банком до переименования Facebook на Meta, сообщил Reuters со ссылкой на представителя компании.

Среди услуг банка — потребительские сбережения, ссуды и кредитные карты. Еще финансовая организация предлагает коммерческое кредитование через свою дочернюю компанию MetaBank, сотрудничает с государственными учреждениями и финансовыми технологическими компаниями.

В октябре 2021 года компания Facebook сменила свое название на Meta Platforms. Сменой названия компания хотела показать, что Facebook – это не только социальная сеть, но и другие сервисы, такие как WhatsApp, Instagram и Oculus.

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Фото на обложке: страница Meta на Facebook