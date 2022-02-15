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Meta не смогла обжаловать в суде оборотный штраф на 2 млрд рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Meta Platforms не смогла обжаловать в суде оборотный штраф в размере 2 млрд рублей. Суд также отклонил жалобы Meta и Twitter на штрафы в размере 5 и 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.

Meta не смогла обжаловать в суде оборотный штраф на 2 млрд рублей

Об отклонении жалоб Meta Platforms и Twitter сообщается в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Таганский суд Москвы принял решение отклонить жалобу Meta на назначенный ей оборотный (5% от оборота компании в России) штраф в размере 1,99 млрд рублей. Постановление суда о том, что Meta неоднократно отказывалась удалять запрещенный контент признали законным.

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Также суд оставил без изменений постановление о назначении Meta штрафа в размере 5 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации.

Также поступили с жалобой Twitter – сервис для обмена короткими сообщениями оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.

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Фото на обложке: Joao Serafim / Shutterstock

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