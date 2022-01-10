Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глава PR-отдела в Meta уволился на фоне скандала с публикацией внутренних документов компании

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Meta лишилась одного из ключевых топ-менеджеров. Компанию покинул Джон Пинетт, который был главой PR-отдела и занимался разрешением конфликтных ситуаций. Увольнение связано со скандалом вокруг Meta, возникшим после публикации внутренних документов компании.

Глава PR-отдела в Meta уволился на фоне скандала с публикацией внутренних документов компании

Об увольнении Джона Пинетта из Meta пишет The Wall Street Journal. 7 января был последним рабочим днем Пинетта в компании.

Джон Пинетт занимал в Meta должность главы отдела по связям с общественностью. Среди его обязанностей было в частности разрешение конфликтных ситуаций и коммуникация с представителями СМИ.

Официальные причины увольнения не называются. Газета уточняет, что причиной ухода Пинетта из Meta могла стать его недостаточно хорошая работа по урегулированию скандала, который в прошлом году разразился вокруг Meta (тогда еще Facebook) после того, как бывшая сотрудница опубликовала внутренние документы компании.

Френсис Хауген в частности рассказала, что в Facebook есть своя система ВИП-пользователей, которая дает богатым и известным людям возможность избегать некоторые ограничения. Кроме того, Хауген обнародовала данные о том, что Facebook намеренно скрывала от инвесторов и властей данные о вреде, который сервисы Meta наносят подросткам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Iv-olga / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
  2. 2 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
  3. 3 Проекту нужна широкая аудитория? Попробуйте посев в социальных сетях
  4. 4 Кому и зачем необходимо следить за трендами
  5. 5 Бизнес активно осваивает TikTok — как найти тиктокера и построить плодотворное сотрудничество?

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ