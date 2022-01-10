Глава PR-отдела в Meta уволился на фоне скандала с публикацией внутренних документов компании

Meta лишилась одного из ключевых топ-менеджеров. Компанию покинул Джон Пинетт, который был главой PR-отдела и занимался разрешением конфликтных ситуаций. Увольнение связано со скандалом вокруг Meta, возникшим после публикации внутренних документов компании.

Об увольнении Джона Пинетта из Meta пишет The Wall Street Journal. 7 января был последним рабочим днем Пинетта в компании.

Джон Пинетт занимал в Meta должность главы отдела по связям с общественностью. Среди его обязанностей было в частности разрешение конфликтных ситуаций и коммуникация с представителями СМИ.

Официальные причины увольнения не называются. Газета уточняет, что причиной ухода Пинетта из Meta могла стать его недостаточно хорошая работа по урегулированию скандала, который в прошлом году разразился вокруг Meta (тогда еще Facebook) после того, как бывшая сотрудница опубликовала внутренние документы компании.

Френсис Хауген в частности рассказала, что в Facebook есть своя система ВИП-пользователей, которая дает богатым и известным людям возможность избегать некоторые ограничения. Кроме того, Хауген обнародовала данные о том, что Facebook намеренно скрывала от инвесторов и властей данные о вреде, который сервисы Meta наносят подросткам.

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