Meta Марка Цукерберга обжаловала назначенный в России оборотный штраф на 1,9 млрд рублей

Компания Meta Platforms Марка Цукерберга обжаловала оборотный штраф в 1,9 млрд рублей, назначенный ей мировым судьей в Москве за неудаление запрещенной информации после двух требований подряд. Об этом сообщила пресс-служба Таганского районного суда Москвы.

Решение о штрафе для Meta (прежнее название Facebook) было вынесено мировым судьей судебного участка №422 Таганского района Москвы. Наказание назначено за совершение административного правонарушения по части 5 статьи 13.41 КоАп РФ.

Кодекс обязывает интернет-сервисы блокировать и удалять по требованию регулятора страницы с запрещенной информацией. Это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, страницы с призывами к экстремизму, незаконная реклама и многое другое.

Штраф составил 1/20 от выручки Facebook в 2020 году. По данным ФНС России, представленным в суде, в указанный период компания получила от работы в стране почти 40 млрд рублей.

«Поступила жалоба от представителя Meta Platforms Inc Володина О.И. О дате рассмотрения указанной жалобы в судебном заседании будет сообщено дополнительно», — говорится в пресс-релизе суда. Жалоба направлена в апелляционную инстанцию 18 января.

В настоящее время в Таганском районном суде на разных стадиях рассмотрения находится четыре апелляционные жалобы от Meta по делам о штрафах за неудаление информации.

Оборотный штраф за аналогичное нарушение был назначен Google в размере 7,2 млрд рублей.

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Фото на обложке: Unsplash