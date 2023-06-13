Meta* представила искусственный интеллект, который создает музыку по текстовому запросу

Компания Meta* представила новый генеративный AI MusicGen, он умеет сочинять музыку по текстовому описанию. Об этом корпорация сообщила в Twitter.

Искусственный интеллект разрабатывался внутренней командой Audiocraft, на данном этапе MusicGen создает композиции длиной до 12 секунд.

Как отмечают разработчики, AI обучали на 20 тыс. часов музыки. Для этого использовали 10 тыс. лицензионных композиций и 390 тыс. бесплатных треков из библиотек Shutterstock и Pond5.

Чтобы получить мелодию, необходимо ввести короткий текстовый запрос с описанием композиции. Также можно подсказать AI, какого рода сочинить мелодию, загрузив собственную песню для примера.

В отличие от музыкального AI от Google (MusicLM) модель Meta* не умеет создавать вокал.

Сейчас доступ к MusicGen открыт для всех желающих. Попробовать модель можно на сайте Hugging Face. Некоторые эксперты отмечают, что модель может привлечь внимание в контексте защиты авторских прав, поскольку обучалась на лицензированных треках.

Ранее Meta* представила новую, более совершенную структуру создания генеративных моделей Megabyte.

*Деятельность Meta Platforms признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

Фото на обложке: FutureTechnology / Shutterstock