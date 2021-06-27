Основатель Meta решил поделить деньги между командой после продажи стартапа: реакция соцсетей

Основатель сервиса подбора психотерапевтов Meta Иван Замесин после закрытия сделки по продаже стартапа основателю Eruditor Group Егору Руди (Profi.ru, Zoon, Ruki) и партнеру Руслану Зайдуллину за 8 млн рублей поделит вырученные от продажи деньги с командой проекта. Такое решение он принял после публичного поста Алены Владимирской, основателя «Лаборатория карьеры Алены Владимирской».

Замесин назвал условием передачи компании Eruditor Group выплату ему 8 млн рублей. «Это все деньги, что я инвестировал в “Мету”. Де-юре, это продажа. Де-факто, это возврат части моих инвестиций [ещё есть инвестиция моего времени] в “Мету” без прибыли, то есть сохранение принципа non-profit. Рыночная цена “Меты”, конечно же, значительно выше», — написал он.

Позже Алена Владимирская опубликовала пост, в котором обратила внимание на то, что при продаже проекта команде были выплачены только зарплаты. Она обвинила Замесина в подрыве рынка найма стартапов.

«Команде никто не компенсировал дисконт за несколько лет работы во внерыночных условиях. Дальше у них, возможно, и будет хорошо (но это уже ответственность выкупившего “Профи.ру”), а то, что команда кучу времени и сил положила на 3 года создания продукта и никак не участвовала в экзите — это чудовищно не только для них, но и для индустрии найма в стартапах», — написала Владимирская.

Она отметила, что факт покупки проекта — результат работы не только его основателя, но и команды, что делает несправедливой подобное распределение денег.

Позже Замесин отреагировал на пост Владимирской, написав, что принял решение поделить вырученные от продажи деньги с командой после того, как его внимание обратили на неполучение сотрудниками компенсации разницы с рыночной зарплатой. При этом он решил руководствоваться следующим принципом при разделении:

* «напиши мне если ты работал(а) с «Метой» и видишь дельту, «я осознанно шел на снижение моей рыночной зарплаты из-за non-profit’а, за X месяцев моей работы эта дельта равна Y тысяч рублей». Я пишу это публично в том числе потому, что часть людей уже не работает с «Метой» и не увидит это во внутреннем слаке»;

* «если вдруг будут оценки с неадекватно завышенной рыночной зарплатой, я буду корректировать их по рыночным бенчмаркам»;

* если итоговая сумма запросов на компенсации превысит 8 млн, я поступлю следующим образом: поделю итоговую сумму на 8 млн и получу дисконтирующий коэффициент и выплачу всем запрошенные суммы поделив на дисконтирующий коэффициент».

Заявление Замесина вызвало дискуссию среди представителей бизнеса.

«Обсуждать справедливость сделки, не зная деталей, — крайне неправильно»

Директор акселерационных и образовательных программ в ФРИИ Дмитрий Калаев назвал историю показательной для формирования мировоззрения на рынке. Он отметил странность оценки справедливости решения, принятого Мета и Eruditor, не зная деталей.

«Иван, вкладывая в этот non-profit свои инвестиции, еще и работал там с номинальной зарплатой в 4,5 тысячи рублей, т. е., как и все сотрудники, получал “ниже рынка“ и был со всеми “в одной лодке“, за что не получил никакого дополнительного вознаграждения. Указанные 8 млн рублей он получает не как СЕО или основатель, а как инвестор, вложивший в переданный в Eruditor актив деньги.

Судя по доступной информации, сотрудникам не обещали доли в компании. Сотрудникам обещали “изменить мир“ — изменение мира состоялось. Если покупатель в лице Eruditor Group считает, что переходящим под крыло сотрудникам “Мета” нужна для справедливости дополнительная мотивация, то опционы или другие способы мотивирования могут быть выделены (или даже выделены уже) в привязке к росту бизнеса в рамках Eruditor Group», — написал Калаев.

Руководитель акселерационных программ и заочного акселератора в ФРИИ Гаджимурад Алиев отметил, что труд или товар стоят ровно столько, сколько за него готовы заплатить и за сколько его готовы продать.

«Помимо зарплаты в деньгах мы часто получаем новые навыки, связи, опыт, строчку в резюме и т.д. Чем этих плюсов больше, тем денежная часть может быть меньше. Это тоже нормально. В редких случаях можно даже идти бесплатно и даже платить за этот опыт, за стажировку, обучение.

Если между людьми (партнерами, предпринимателем и сотрудниками и т.д.) были одни договоренности и иное не было оговорено (устно, письменно), то постфактум о чем либо говорить или претендовать — инфантилизм и глупость», — написал Алиев.

«Щедрый, но непродуманный шаг»

По мнению основателя EdutechLab Дмитрия Волошина, такие прецеденты увеличивают «и без того высокое напряжение в обществе в отношении к предпринимателям». Он отметил, что при приходе в проект сотрудники договаривались в том числе о зарплатных условиях, и, соответственно, были согласны на предложение Meta.

«Фаундер рискует. Он вкладывает свои деньги, силы, время и душу. Он отвечает перед клиентами и командой. Если не платится вовремя зарплата — фаундер может в итоге присесть. Разумеется, он получает за это экстрапремию. Это — стоимость его актива», — написал Волошин.

Волошин также назвал премирование вне договоренностей личным делом каждого. «Я могу понять как выплату дополнительного бонуса команде при продаже, так и не выплату его при отсутствии договоренностей. Отвальную вечеринку тоже могу понять. Но каждый решает сам», — написал он.

«Ничего эта ситуация не поменяла бы в худшую сторону»

Сооснователь careerspace Арина Хромова раскритиковала реакцию Владимирской.

«Откуда вы знаете про внутренние договоренности фаундера с командой? Откуда вы знаете, почему люди шли к нему работать (и являлись ли деньги мотиватором)? В конце концов, являетесь ли вы сами лицом института репутации как работодатель, чтобы делать такие заявления (спойлер: нет идеальных работодателей)?», — написала Хромова.

Она отметила, что публично неизвестны ряд фактов: договоренности основателя проекта с командой на счет выплат после продажи компании, мотивацию сотрудников и их мнение.

«Я не агитирую каждого стать матерью Терезой, но да, доля альтруизма — это выгодно»

Сооснователь «Мо: Медитация и Сон» Александр Горный также раскритиковал обсуждение ситуации без знания деталей. Однако он отметил, что поделить деньги между командой имело смысл.

«Если зарабатывает основатель — это всегда хорошо. Однако если зарабатывает и основатель, и сотрудники, и инвесторы, и партнеры — это гораздо лучше. Это лучше и для тех, кто заработал, и для общества, где стало больше богатых людей, и для самого предпринимателя — репутация поможет в следующем проекте.

Я не агитирую каждого стать матерью Терезой, но да, доля альтруизма — это выгодно. Особенно в момент выхода, когда есть за чей счет устраивать банкет.

«Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет — добром к тебе вернется», — считает Горный.

«Бизнес — это серьезная наступательная операция»

Разработчик WOWCube Илья Осипов отметил, что с точки зрения бизнеса нет значения, как основатель поступил с деньгами после продажи. Также с точки зрения бизнеса не имеет значение мнение Владимирской и ее мотивация, написал он.

«Есть важный вывод из наблюдения ситуации: я не с тем, ни с другим не буду делать бизнес. Потому что бизнес это серьезная наступательная операция, и кисейным барышням с их “новой этикой“ метаниями, социальностями и прочим в нем — не место. Бизнес — это про четкое соблюдение договоренностей, распределение ролей и ответственность. А не про подмешивание не относящихся к делу измышлений и вываливание их на публику», — написал Осипов.

Фото: CodeFest 11 / Однажды снова / профиль Facebook Ивана Замесина