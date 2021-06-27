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Основатель Meta решил поделить деньги между командой после продажи стартапа: реакция соцсетей

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Основатель сервиса подбора психотерапевтов Meta Иван Замесин после закрытия сделки по продаже стартапа основателю Eruditor Group Егору Руди (Profi.ru, Zoon, Ruki) и партнеру Руслану Зайдуллину за 8 млн рублей поделит вырученные от продажи деньги с командой проекта. Такое решение он принял после публичного поста Алены Владимирской, основателя «Лаборатория карьеры Алены Владимирской».

Основатель Meta решил поделить деньги между командой после продажи стартапа: реакция соцсетей

Замесин назвал условием передачи компании Eruditor Group выплату ему 8 млн рублей. «Это все деньги, что я инвестировал в “Мету”. Де-юре, это продажа. Де-факто, это возврат части моих инвестиций [ещё есть инвестиция моего времени] в “Мету” без прибыли, то есть сохранение принципа non-profit. Рыночная цена “Меты”, конечно же, значительно выше», — написал он.

Позже Алена Владимирская опубликовала пост, в котором обратила внимание на то, что при продаже проекта команде были выплачены только зарплаты. Она обвинила Замесина в подрыве рынка найма стартапов.

«Команде никто не компенсировал дисконт за несколько лет работы во внерыночных условиях. Дальше у них, возможно, и будет хорошо (но это уже ответственность выкупившего “Профи.ру”), а то, что команда кучу времени и сил положила на 3 года создания продукта и никак не участвовала в экзите — это чудовищно не только для них, но и для индустрии найма в стартапах», — написала Владимирская.

Она отметила, что факт покупки проекта — результат работы не только его основателя, но и команды, что делает несправедливой подобное распределение денег.

Позже Замесин отреагировал на пост Владимирской, написав, что принял решение поделить вырученные от продажи деньги с командой после того, как его внимание обратили на неполучение сотрудниками компенсации разницы с рыночной зарплатой. При этом он решил руководствоваться следующим принципом при разделении:

* «напиши мне если ты работал(а) с «Метой» и видишь дельту, «я осознанно шел на снижение моей рыночной зарплаты из-за non-profit’а, за X месяцев моей работы эта дельта равна Y тысяч рублей». Я пишу это публично в том числе потому, что часть людей уже не работает с «Метой» и не увидит это во внутреннем слаке»;

* «если вдруг будут оценки с неадекватно завышенной рыночной зарплатой, я буду корректировать их по рыночным бенчмаркам»;

* если итоговая сумма запросов на компенсации превысит 8 млн, я поступлю следующим образом: поделю итоговую сумму на 8 млн и получу дисконтирующий коэффициент и выплачу всем запрошенные суммы поделив на дисконтирующий коэффициент».

Заявление Замесина вызвало дискуссию среди представителей бизнеса.

 

«Обсуждать справедливость сделки, не зная деталей, — крайне неправильно»

Директор акселерационных и образовательных программ в ФРИИ Дмитрий Калаев назвал историю показательной для формирования мировоззрения на рынке. Он отметил странность оценки справедливости решения, принятого Мета и Eruditor, не зная деталей.

«Иван, вкладывая в этот non-profit свои инвестиции, еще и работал там с номинальной зарплатой в 4,5 тысячи рублей, т. е., как и все сотрудники, получал “ниже рынка“ и был со всеми “в одной лодке“, за что не получил никакого дополнительного вознаграждения. Указанные 8 млн рублей он получает не как СЕО или основатель, а как инвестор, вложивший в переданный в Eruditor актив деньги.

Судя по доступной информации, сотрудникам не обещали доли в компании. Сотрудникам обещали “изменить мир“ — изменение мира состоялось. Если покупатель в лице Eruditor Group считает, что переходящим под крыло сотрудникам “Мета” нужна для справедливости дополнительная мотивация, то опционы или другие способы мотивирования могут быть выделены (или даже выделены уже) в привязке к росту бизнеса в рамках Eruditor Group», — написал Калаев.

Руководитель акселерационных программ и заочного акселератора в ФРИИ Гаджимурад Алиев отметил, что труд или товар стоят ровно столько, сколько за него готовы заплатить и за сколько его готовы продать.

«Помимо зарплаты в деньгах мы часто получаем новые навыки, связи, опыт, строчку в резюме и т.д. Чем этих плюсов больше, тем денежная часть может быть меньше. Это тоже нормально. В редких случаях можно даже идти бесплатно и даже платить за этот опыт, за стажировку, обучение.

Если между людьми (партнерами, предпринимателем и сотрудниками и т.д.) были одни договоренности и иное не было оговорено (устно, письменно), то постфактум о чем либо говорить или претендовать — инфантилизм и глупость», — написал Алиев.

 

«Щедрый, но непродуманный шаг»

По мнению основателя EdutechLab Дмитрия Волошина, такие прецеденты увеличивают «и без того высокое напряжение в обществе в отношении к предпринимателям». Он отметил, что при приходе в проект сотрудники договаривались в том числе о зарплатных условиях, и, соответственно, были согласны на предложение Meta.

«Фаундер рискует. Он вкладывает свои деньги, силы, время и душу. Он отвечает перед клиентами и командой. Если не платится вовремя зарплата — фаундер может в итоге присесть. Разумеется, он получает за это экстрапремию. Это — стоимость его актива», — написал Волошин.

Волошин также назвал премирование вне договоренностей личным делом каждого. «Я могу понять как выплату дополнительного бонуса команде при продаже, так и не выплату его при отсутствии договоренностей. Отвальную вечеринку тоже могу понять. Но каждый решает сам», — написал он.

 

«Ничего эта ситуация не поменяла бы в худшую сторону»

Сооснователь careerspace Арина Хромова раскритиковала реакцию Владимирской.

«Откуда вы знаете про внутренние договоренности фаундера с командой? Откуда вы знаете, почему люди шли к нему работать (и являлись ли деньги мотиватором)? В конце концов, являетесь ли вы сами лицом института репутации как работодатель, чтобы делать такие заявления (спойлер: нет идеальных работодателей)?», — написала Хромова. 

Она отметила, что публично неизвестны ряд фактов: договоренности основателя проекта с командой на счет выплат после продажи компании, мотивацию сотрудников и их мнение.

 

«Я не агитирую каждого стать матерью Терезой, но да, доля альтруизма — это выгодно»

Сооснователь «Мо: Медитация и Сон» Александр Горный также раскритиковал обсуждение ситуации без знания деталей. Однако он отметил, что поделить деньги между командой имело смысл.

«Если зарабатывает основатель — это всегда хорошо. Однако если зарабатывает и основатель, и сотрудники, и инвесторы, и партнеры — это гораздо лучше. Это лучше и для тех, кто заработал, и для общества, где стало больше богатых людей, и для самого предпринимателя — репутация поможет в следующем проекте.

Я не агитирую каждого стать матерью Терезой, но да, доля альтруизма — это выгодно. Особенно в момент выхода, когда есть за чей счет устраивать банкет.

«Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет — добром к тебе вернется», — считает Горный.

 

«Бизнес — это серьезная наступательная операция»

Разработчик WOWCube Илья Осипов отметил, что с точки зрения бизнеса нет значения, как основатель поступил с деньгами после продажи. Также с точки зрения бизнеса не имеет значение мнение Владимирской и ее мотивация, написал он.

«Есть важный вывод из наблюдения ситуации: я не с тем, ни с другим не буду делать бизнес. Потому что бизнес это серьезная наступательная операция, и кисейным барышням с их “новой этикой“ метаниями, социальностями и прочим в нем — не место. Бизнес — это про четкое соблюдение договоренностей, распределение ролей и ответственность. А не про подмешивание не относящихся к делу измышлений и вываливание их на публику», — написал Осипов.

Фото: CodeFest 11 / Однажды снова / профиль Facebook Ивана Замесина

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