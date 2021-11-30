Meta обязали продать купленный за $400 млн сервис анимации Giphy

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) обязало компанию Meta Марка Цукерберга продать сервис поиска и хранения анимаций Giphy, так как состоявшася в мае 2020 года сделка может нанести вред пользователям социальных сетей и британским рекламодателям.

Сделка по покупке Giphy за $400 млн позволила Meta (владеет Facebook) получить преимущество на рынке соцсетей, которое может быть использовано для устранения конкуренции, говорится в пресс-релизе CMA.

В управлении считают, что компания Марка Цукерберга способна ограничить доступ к гифкам Giphy для других платформ, чтобы стимулировать рост аудитории своих сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram и собирать больше пользовательских данных с TikTok, Twitter и Snapchat.

Слияние с Giphy также позволило Цукербергу взять под контроль 50% медийного рынка рекламы, хотя ранее компании конкурировали, считают в CMA.

«Требуя от Facebook продажи Giphy, мы защищаем миллионы пользователей социальных сетей и способствуем конкуренции и инновациям в цифровой рекламе», — пояснили в CMA.

В настоящее время в Великобритании 73% времени, которое жители проводят в соцсетях, приходится на сервисы Цукерберга.

В Meta не согласились с вынесенным решением и собираются его обжаловать.

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Фото на обложке: Luca Sammarco: Pexels