Топ-менеджера Meta уволили после скандала с откровенной перепиской с мальчиком

Топ-менеджера Meta Platforms (экс-Facebook) уволили после скандала с публикацией видео, в котором он признается в откровенной переписке с 13-летним мальчиком. Джерен А. Майлз планировал провести время с подростком в отеле в Огайо, однако сам он настаивает на том, что, якобы, просто флиртовал с мальчиком.
Уволенный Джерен А. Майлз занимал в Meta Platforms должность директора по глобальному развитию, пишет TechCrunch.
Майлз лишился работы после публикации этого видеоролика. В нем бывший топ-менеджер Meta Platforms признается, что переписывался с 13-летним мальчиком из Огайо и присылал ему откровенные сообщения с планами встретиться в одном из отелей.
Сам Майлз настаивает на том, что просто флиртовал с подростком, а то, что он сообщал ему свое местоположение – ничего не значит.
Представитель Meta подчеркнул, что серьезность обвинений «невозможно переоценить». Компания расследует ситуацию и пока не готова давать по ней дополнительные комментарии.
Публикация видео и увольнение Майлза стали последствием действий активистов Predator Catchers Indianapolis – движения, которое занимается поиском педофилов и выведением их на чистую воду.
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Фото на обложке: askarim /
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