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Meta заблокировала семь организаций из-за слежки за пользователями

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец Facebook, Instagram, WhatsApp — Meta Platforms — заблокировал семь организаций из-за слежки за почти 50 тыс. пользователями на платформах компании.

Meta заблокировала семь организаций из-за слежки за пользователями

Злоумышленники базировались в Китае, Индии, Израиле и Северной Македонии. Они следили за людьми из более чем 100 стран, сообщается в исследовании компании.

Meta Platforms «заблокировала соответствующую инфраструктуру, запретила этим компаниям доступ» к своим площадкам и выпустила предупреждение о нарушении правил сообщества. 

Например, компания удалили 300 поддельных аккаунтов в Facebook и Instagram, связанных с Black Cube. Они, по ее данным, специализировались на обслуживании людей, вовлеченных в юридические споры. Клиентами этой компании были частные лица, предприятия и юридические фирмы по всему миру, говорится в отчете Meta.

Так, по данным The Washington Post, к Black Cube обращался американский продюсер Харви Вайнштейн для сбора информации о женщинах, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах. 

Кроме того, Meta Platforms поделилась результатами своей работы с другими платформами и чиновниками, чтобы они тоже смогли принять соответствующие меры.

Подобные организации, по данным компании, утверждают, что используют свои ресурсы только против преступников и террористов. Однако согласно исследованию, атаки носят неизбирательный характер, и их жертвами становятся в том числе «журналисты, диссиденты, критики авторитарных режимов, семьи оппозиционеров и правозащитники».

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Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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