Суд отказался прекратить дело о запрете Meta в России

Тверской суд Москвы 21 марта отказал в просьбе Meta, которая владеет Facebook, Instagram, WhatsApp, прекратить рассмотрение иска о запрете деятельности компании в России.

Прекратить дело просили адвокаты, представляющие интересы компании, передает РИА Новости.

Представитель Meta в ходе заседания заявил, что российский суд не вправе рассматривать иск против компании и что это может делать только суд по месту регистрации — то есть в США. Кроме того защита Meta попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о признании компании экстремистской организацией в связи с необходимостью подготовки позиции. Также со стороны Meta просили назначить лингвистическую экспертизу.

Отложить процесс суд тоже отказался.

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Прокуратура поддержала в суде требования о запрете работы продуктов Meta — Facebook и Instagram — в России, запрета в отношении WhatsApp нет. Россияне, как сообщается, не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются указанными соцсетями, заявил прокурор в суде.

Представитель Meta в свою очередь сообщил, что корпорация изменила свою политику и заявила о недопустимости русофобии и призывов к насилию против россиян.

ФСБ в суде предложила в случае запрета Meta в России начать исполнять это решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу.

Тверской суд Москвы 21 марта в 11:00 мск начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Иск рассматривала лично председатель суда (Ольга Солопова), что является довольно редким случаем, сообщает РИА Новости. В заседании участвовали два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляли два адвоката.

Генпрокуратура потребовала запретить работу Meta в России после того, как был опубликован скриншот рассылки, согласно которой в соцсетях компании временно разрешили призывы к насилию по отношению к военным России.

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