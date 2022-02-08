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В Windows 11 пользователи обнаружили секретные функции

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская корпорация Microsoft объявила о начале тестирования новых функций для Windows 11. Пользователь Albacore обнаружил часть из них в инсайдерской сборке ОС и опубликовал результаты в Twitter.

В Windows 11 пользователи обнаружили секретные функции

Одно из грядущих нововведений — стикеры для рабочего стола в Windows 11. Пользователи смогут выбирать и редактировать их. О предназначении стикеров неизвестно, но, скорее всего, будут использоваться для записи заметок и напоминаний. 

                                                                    Albacore / Twitter

Albacore также нашел настройку, которая позволяет автоматически скрывать панель задач. В предыдущей версии операционной системы эта функция была частью режима планшета, но в новой он уже отсутствует. 

Еще в настройках появился раздел «Экологичность». Он предлагает рекомендации по энергосбережению и возможности вторичной переработки устройства. 

The Verge пишет, что корпорация пока официально не подтвердила ни одну из обнаруженных функций, добавив, что сама назовет тестируемые функции. 

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В первом полугодии 2021-2022 финансового года чистая прибыль Microsoft подскочила на 34% — до $39,3 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows увеличились на 25%. Разрабатывающее Office подразделение Productivity and Business Processes увеличило выручку на 19% — до $15,9 млрд.

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Фото на обложке: Wachiwit / Shutterstock

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