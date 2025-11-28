МИФИ работает над повышением безопасности переработки мусора

НИЯУ МИФИ присоединился к проекту «Российского экологического оператора», который занимается развитием современных способов переработки отходов. Университет будет создавать технологии, позволяющие снижать токсичность промышленных стоков и шламов. Для этого в МИФИ уже создана специальная лаборатория, которая разрабатывает решения для обработки жидких и твёрдых отходов.

У МИФИ есть свои технологии для уменьшения вредности промышленных отходов

НИЯУ МИФИ стал участником крупного проекта, который помогает развивать новые способы переработки отходов. Документы подписали проректор университета Наталья Барбашина и руководитель «Российского экологического оператора» Ирина Тарасова.

На встрече Барбашина рассказала, что МИФИ уже готовит специалистов для высокотехнологичных отраслей, включая экологию, и разрабатывает собственные технологии для уменьшения вредности промышленных отходов.

Университет создал лабораторию для более безопасной утилизации отходов

Основной задачей МИФИ станет создание технологий, которые помогают «обезвреживать» опасные отходы. Это касается промышленных стоков, отходов деревообрабатывающих предприятий, металлургии и содержимого шламовых отстойников.

Для этой работы университет создал новую лабораторию радиационной экологии. Она занимается тем, как с помощью ионизирующего излучения можно очистить отходы или сделать их менее токсичными. Такие технологии позволяют безопаснее перерабатывать то, что обычно очень сложно утилизировать.

Ионизирующее излучение — достойная замена привычной переработке мусора

Заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев ранее отмечал, что использование ионизирующего излучения — это реальная альтернатива привычным способам переработки мусора. Он подчеркнул, что такие методы могут сильно расширить возможности отрасли.

Ионизирующее излучение помогает разрушать опасные вещества в отходах и обеззараживать их без химических реагентов. Это делает процесс чище и эффективнее.

Контекст

Экологические проекты сейчас развиваются сразу в нескольких российских университетах. Например, в РХТУ имени Д. И. Менделеева занимаются разработкой технологий обращения с отходами I и II классов опасности и повышением экологической безопасности. А Уральский федеральный университет (УрФУ) уделяет внимание инновационным технологиям переработки и утилизации отходов, а также разработке энергоэффективных решений.